Trump ve Netanyahu desteklemişti... Macaristan seçimlerinde Orban yenilgiyi kabul etti!

Macaristan genel seçimlerinde, Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre muhalefet lideri Peter Magyar yarışı açık ara önde götürüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan'da halk, parlamento seçimlerinde oy verme işlemenin sona ermesinin ardından oy sayım işlemi devam ediyor.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi tarafından oyların yaklaşık yüzde 85'inin sayılmasıyla birlikte yayınlanan sonuçlara göre, Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza seçimin galibi oldu.

Tisza'nın 199 sandalyeli Macaristan Ulusal Meclisi'nde 138 milletvekili çıkarması bekleniyor. Seçime katılım oranı Avrupa'da eşine az rastlanır seviyelerde yaklaşık yüzde 78 olarak gerçekleşti.

ORBAN, MAGYAR'I TEBRİK ETTİ

Reuters'ın aktardığına göre, Magyar sosyal medya hesabından Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Viktor Orban'ın kendisini tebrik ettiğini duyurdu.

Magyar "Az önce Başbakan Viktor Orbán telefonla arayarak zaferimizden dolayı beni tebrik etti" diye yazdı.

ORBAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Orban, Budapeşte'de destekçilerine yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul ederek "Seçim sonuçları henüz kesinleşmedi, ancak anlaşılabilir ve açık. Seçim sonucu bizim için acı verici, ama açık. Yönetme sorumluluğu ve imkanı bize verilmedi. Kazananı tebrik ettim," dedi. Partisi Fidesz'in Macaristan'a muhalefetten hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

Genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

TRUMP VE NETANYAHU DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, seçim öncesi Orban'ı pek çok ülke başkanı desteklediğini açıkça göstermişti.

Bu liderlerin arasında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni, Arjantin'in Cumhurbaşkanı Javier Milei ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunuyor.