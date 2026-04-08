Köy Enstitüsü mezunlarının isimleri Menteşe sokaklarına yaşayacak

Menteşe Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısında aldığı kararla, Emirbeyazıt Mahallesi'nde kolejler bölgesindeki 8 sokağa Muğla’da görev yapan Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin isimlerini verdi. Eğitim sendikaları, Menteşe Kent Konseyi ve mahalle muhtarlığının talepleri doğrultusunda İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kamuoyunda “Kolejler Bölgesi” olarak bilinen Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı güneyindeki konut dışı kentsel çalışma alanında bulunan sokak ve caddelerin isimleri yenilendi. Alınan kararla; 11 Sokak ismi Feride Demircan Sokak, 14 Sokak ismi Zeliha Korkmaz sokak, 15 Sokak ismi Hüsnü Kıvırcık sokak, 19 Sokak ismi Sakine Özman sokak, 24 Sokak ismi Ahmet Bal sokak, 25 Sokak ismi Hasan Uçar sokak, 33 Sokak ismi Bahattin Uyar sokak ve 10 Cadde ismi Feyzullah Ertuğrul caddesi olarak değiştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mecliste yaptığı konuşmasında Köy Enstitüsü mezunu eğitimcilerin zorlu şartlar altında verdikleri mücadeleye dikkat çekti. Başkan Köksal Aras, “Emirbeyazıt Mahallemizdeki sekiz sokağa Muğla'mıza hizmet eden eğitimcilerimizin isimlerinin verilmesi konusu geçen ay İnceleme Komisyonuna havale edilmişti. Eğitim sendikalarımız, Kent Konseyimiz ve mahalle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda komisyonumuz değerlendirmesini yaptı ve sokaklara Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimizin isimlerinin verilmesi uygun görüldü” dedi.

“ATATÜRK GELECEĞİ GENÇLERE, GENÇLERİ DE ÖĞRETMENLERE EMANET ETMİŞTİR.”

Başkan Köksal Aras, “Köy Enstitüsü mezunu olmak sıradan bir durum değildir. Çünkü onlar tüm imkânsızlıklar ve zorluklar içerisinde sadece okulda değil; kırsal mahallelerde, kent meydanında, tarlada ve kahvede eğitim için canla başla çalışmışlardır. Atatürk geleceği gençlere, gençleri de öğretmenlere emanet etmiştir. Bu görevi ömürleri boyunca layıkıyla yerine getiren, hayatta olan ve aramızdan ayrılan çok değerli öğretmenlerimiz var. Aramızdan ayrılanların ruhları şad olsun. Muğla’nın öğretmenlerimize olan vefasını meclis olarak bir kez daha gösteriyoruz. Karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.