Köyceğız Gölü tehdit altında

Muğla’nın Köyceğiz ve Ula ilçeleri sınırına yapılması planlanan Balcılar Barajı’na 2024 yılında verilen “ÇED olumlu” kararı iptali için mücadele sürüyor. Çevreciler ve bölge halkının açtığı davada bilirkişi, ÇED’de mevsimsel etkilerin, kritik türlerin üreme dönemlerinin ve koruma statüsüne sahip alanların dikkate alınmadığını belirterek biyoçeşitlilik risk analizinin yapılmadığı bilimsel açıdan eksik olduğunu, bölgedeki ekosisteme ciddi ve kalıcı zararlar vereceğini gerekçesiyle ÇED’in yetersiz olduğu ifade etti. ‘Çay ölürse göl yok olur’ Sandras’ı Koruma Platformu Sözcüsü Neşe Yüzüak, “Arıcılıkla geçinen insanların yaşadığı bir alan. İnşaat süresince taş ocaklarından çıkan toz, arıların çam balı üretimini engelleyecek. Ayrıca su tutulması, gölün kirlilik ve tuzlanma riskini artıracak. Bu durum göldeki balık habitatını öldürecek. Bu barajın yapılması halinde sadece doğa değil, bölgenin geçim kaynağı da yok olacak” dedi.

KÖYLÜYÜ KANDIRDILAR

Balcılar köyü muhtarı Kadir Topsakal, barajın köye sadece 250 metre uzaklıkta olduğunu belirterek “Bölge halkı sulama bendi yapılacak denilerek kandırılmış. Gerçeğin büyük baraj projesi olduğunu öğrenen insanlar doğal olarak barajın yapılmasını istemedi. Bölgeden fay hattı geçiyor, bir depremde köy büyük zarar görebilir. Tarlalarımızı ücretsiz suluyoruz ama barajdan sonra suyu parayla almak zorunda kalacağız. Köyümüzdeki sığla ağaçları arıcılık için çok önemli ve 100 bin ağacın kesilmesi hem arıcılığı hem tarımı bitirir” diye konuştu.