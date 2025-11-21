Küçük esnaf çöküyor

Türkiye’de uzun yıllardır küçük esnaf ve sanatkârlara kolaylık sağlayan basit usulde vergilendirme, yapılan düzenlemelerle birlikte büyükşehirlerde sona eriyor. Nüfusu 30 binin üzerindeki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren mükellefler, 1 Ocak 2026 itibarıyla artık gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olacak. Düzenlemeye tepki gösteren ismini vermek istemeyen berber esnafı, geçiş sürecinin küçük esnaf açısından büyük mali yük olacağını belirterek kepenk kapatmaya kadar gidebileceklerini söyledi.

Esnaf, “Küçük esnafın tepesine binecekler, gerçek bu, vergi diye yine bizi sıkıştıracaklar. Biz son kuruşuna kadar vergimizi ödüyoruz. Ama büyük firmalar, inşaat şirketleri, yandaş işletmeler bir yolunu bulup bizden daha az vergi ödemeye devam ediyor” diye konuştu. Yaşam koşullarının giderek zorlaştığını söyleyen berber, “Kiralar var, stopaj var. Zaten üzerimizdeki yük çok fazla. Hayat standartlarımız düştü. Eskisi gibi çeviremiyoruz. Cebimize giren para her sene azalıyor, kazancımız azalıyor” dedi. Yeni vergi düzenlemesinin küçük esnafı daha da sıkıştıracağını belirten esnaf, “Bu şekilde bir düzenleme yapınca nefes alacak alanımız kalmıyor Maalesef hep bizim gibi küçük işletmelere uygulanıyor” diye konuştu.