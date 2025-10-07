Kültürpark dünyanın en iyi parkları arasında

Yeşil dokusundan tarihine İzmir’in 89 yıllık gözbebeği Kültürpark, dünyanın en iyi parkları arasındaki konumunu tescilledi. İngiltere merkezli, kâr amacı gütmeden dünyanın en iyi parklarını tanımlayan Green Flag Award (Yeşil Bayrak Ödülü) akreditasyon programı, Kültürpark’ı yeşil bayrakla ödüllendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı yenileme ve gençleştirme programıyla daha da güçlenen Kültürpark’ın, Green Flag programına dahil olması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı gerekli başvuru süreçlerini tamamladı. İngiltere’den gelen Green Flag heyeti, yaptığı detaylı incelemelerin ardından Kültürpark’ı dünyanın en iyi parkları arasına kabul etti. Kararın ardından Yeşil Bayrak Ödülü Uluslararası Gelişim Müdürü Carl McClean ve Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü Jüri Üyesi Emanuel Flecken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yeşil bayrak takdiminde bulundu. Böylelikle Kültürpark, dünya üzerindeki seçkin 2 bin park içinde yerini aldı.

“MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA KARARLIYIZ”

Bayrak takdiminde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimize ve mirasımıza sahip çıkmaya kararlıyız. Bu inanç ve sorumluluk duygusu, çalışmalarımıza yön veriyor. Bu yıl, Kültürpark’ta yürüttüğümüz yoğun çalışmaların sonucu olarak Yeşil Bayrak Ödülü’ne layık görülmenin onurunu yaşıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

EMANUEL FLECKEN: FAZLASIYLA ETKİLENDİK

Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü Jüri Üyesi Emanuel Flecken, “Buraya Kültürpark’ı değerlendirmeye ve bir jüri olarak görmeye geldik. İlk önce yönetim boyutunu değerlendirdik ve çok başarılı bulduk. En önemlisi de aslında İzmir halkına neler sunuluyor, güvenli mi, işletmeleri nasıl, bu unsurları değerlendirdik. Gerçekten fazlasıyla etkilendik. Kültürpark, büyük bir kent içinde çok güzel bir park. O yüzden bu önemli ödülü vermekten çok mutluyuz” dedi.

Green Flag ödülünün 27 kriterden oluştuğunu belirten Emanuel Flecken, “Buraya geldiğimizde hepsine baktık, değerlendirdik. Dünya genelinde bu ödülü hak etmiş olan 2 bin park var. Bununla beraber çok fazla alamayan park da var. Burası için çok özel bir ödül olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibinin de ne kadar iyi çalıştığını gördük” diye konuştu.

86 CİNSTEN 117 BİTKİ TÜRÜ YER ALIYOR

Kültürpark’ın temeli, dönemin merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından 1 Ocak 1934’te atıldı. 1 Eylül 1936’da açılışı yapılan Kültürpark, 89 yıldır İzmirliler için önemli bir kentsel yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 420 bin metrekarelik bir alana sahip park, 200 bin metrekareden fazla yeşil alanı ve doğal değerleriyle kentin en önemli ekolojik bölgelerinden biri konumunda. Parkta, birçok kültür ve sanat tesisinin yanı sıra içerisinde endemik ve egzotik bitkilerin de yer aldığı 44 familyaya ait 86 cinsten 117 bitki türü yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın yeşil dokusunun korunması ve doğal karakterinin sürdürülebilir biçimde yaşatılması için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek.