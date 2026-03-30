Kumar bağımlılığı yaşı 15’e düştü

Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi iş birliğinde, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Yeşilay ve Bornova Kent Konseyi’nin katkılarıyla “Bağımlılık 360: Birlikte Güçlüyüz” eğitim seminerlerinin lansman toplantısı düzenlendi. Selçuk Yaşar Kampüsü’ndeki etkinliğe; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Vahap Tevfik Oğuz ve Bornova Kent Konseyi Başkanı Avukat Doğan Baran Mengüş katıldı.

Etkinlik, aynı zamanda moderatör olarak yer alan oyuncu Yüksel Ünal’ın “Bir Muhabbet Hali” gösterisiyle başladı.

“GÜÇLÜ TOPLUM BİLİNÇLİ BİREYLERLE MÜMKÜN”

Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, topluma hizmetin üniversitelerin asli unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Üniversitede ‘Biz bir aileyiz’ diyoruz, o zaman her ailenin potansiyel olarak başına gelebilecek sıkıntılardan biri de bağımlılık mevzusu. Çalışanlarımız ve öğrencilerimize yönelik bu eğitimleri farklı kulvarlarda veriyoruz. Dijital bağımlılık, alkol ve madde bağımlılığı ile kumar bağımlılığı birbirinden bağımsız değil. Geçişleri iyi anlamalıyız çünkü karşımızdaki düşman ayrı ayrı savaşmıyor. Aralarındaki köprüleri yıktığımız an bir adım öne geçmiş olacağız. Bağımlılığa karşı önce bilinçlenmeyi, sonra korumayı en son ise birlikte çözüm üretmeyi planlıyoruz. Güçlü bir toplum ancak bilinçli bireylerle mümkün.”

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise “Yerel yönetim olarak çözümün bir parçası olurken en önemli görevimiz birçok kurumun bir araya gelmesini sağlayıp ortak bir çalışma grubu oluşturmak. Bunu da paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdik. Umarım Bornova’dan ektiğimiz tohum yeşerir ve tüm Türkiye’yi sarar” dedi.

DİJİTAL DÜNYANIN DEVASA BOYUTU

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz tarafından paylaşılan veriler, dijitalleşen dünyanın hızını ve bu süreçte karşılaşılan siber risklerin ciddiyetini gözler önüne serdi. Küresel dijital pazarlama ajansı We Are Social’ın Ekim 2025 verilerine göre, dünya nüfusu 8,25 milyar seviyesine ulaşırken, bu nüfusun yüzde 73,2’si (6,04 milyar kişi) aktif internet kullanıcısı haline gelmiş durumda. Mobil cihaz sahipliği ise dünya genelinde 5,78 milyar ile nüfusun yüzde 70,1’ini kapsıyor. Sosyal medya platformları ise 5,66 milyar kullanıcı kimliğiyle küresel çapta devasa bir iletişim ağı oluşturuyor.

HER DAKİKA MİLYONLARCA VERİ ÜRETİLİYOR

İnternet dünyasında sadece bir dakika içerisinde gerçekleşen trafik, dijital ekosistemin büyüklüğünü kanıtlıyor. Prof. Dr. Koltuksuz, Domo yazılım şirketi tarafından hazırlanan verileri paylaştı:

“Dünyada her 1 dakika içinde; 251,1 milyon e-posta gönderiliyor, 5,9 milyon Google araması yapılıyor, sadece Facebook ve Instagram platformlarında 138,9 milyon "Reels" videosu izleniyor. Bu yoğun trafik içerisinde güvenlik ihlalleri de dikkat çekici boyutlarda; her dakika ortalama 4 bin 80 veri kaydı siber saldırılar sonucu tehlikeye giriyor.”

Prof. Dr. Koltuksuz, dijital dünyada yaptıkları paylaşımları iki kere düşünmeleri gerektiğini söyleyerek çocuk istismarı, banka hesap numarası kullandırma ve kiralama, cinsel taciz ve sanal kumar sorunlarına dikkat çekti.

10 KİŞİDEN BİRİ KUMAR OYNUYOR

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Mortan Sevi ise kumar bağımlılığının ortaya çıkış şekli, sürecin devamı ve tedavisiyle ilgili bilgiler aktardı. Doç. Dr. Sevi’nin paylaştığı verilere göre: Türkiye’de kumar bağımlılığı başvuruları son 3 yılda 2,5 kat artarken, başlangıç yaşı 15’e kadar düşmüş durumda. 2025 Yeşilay raporu her 10 kişiden birinin kumar oynadığını gösterirken, dünya genelinde ergenlerin yüzde 17,9’u son bir yılda bu riskle tanışmış görünüyor. Tablonun en sarsıcı yanı ise bu bağımlılığa eşlik eden 1/4 oranındaki intihar riski olarak öne çıkıyor.

MADDE BAĞIMLISI HÜKÜMLÜ SAYISI ARTIYOR

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Umut Kırlı ise İçişleri Bakanlığı verilerine göre madde nedeniyle tutuklu hükümlü sayısı 7 yıl içinde 36 binden 128 bine yükseldiğine, Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre ise madde nedenli mahkum sayısının ise 341 bin 497 olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, kendi yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Kırlı, madde kullanımının psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını tetiklediğini söyleyerek “Maddeyi durdurursak, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır ruhsal rahatsızlıkların 4’te 1’i hiç ortaya çıkmayacak” dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Bircan Birkan da uyuşturucu suçları ile ilgili hukuksal boyuttan bahsetti.