Kuşadası Belediyesi'nin beslenme desteği sürüyor

Kuşadası'nda her hafta toplam bin 440 çocuğa ulaştırılan beslenme çantası desteği, sosyal belediyeciliğin kentteki en önemli uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik destek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu beslenme çantaları, belirlenen noktalarda başvurusu olan velilere imza karşılığında teslim ediliyor.

"PROJEMİZİN KAPSAMINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYORUZ"

Hiçbir öğrencinin okula aç gitmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Okula aç giden bir çocuktan derslerine odaklanmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle eşit fırsat yaratmayı hedefleyen Beslenme Çantası Projemizin kapsamını gelecek eğitim döneminde daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

VELİLER DESTEKTEN MEMNUN

Kuşadası Belediyesi, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişiminde düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekiyor. Yetersiz beslenmenin önüne geçmek amacıyla hazırlanan paketler, her çocuk için ayrı ayrı hazırlanıyor. Uygulamanın tüm eğitim yılı boyunca süreceğinin duyurulması da veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aileler, beslenme paketlerini pazartesi günleri 14.00-16.00 saatleri arasında belirlenen dağıtım noktalarından teslim alabiliyor. Beslenme çantası desteğiyle ilgili tüm sorular ve talepler için Güvercin Masa hattı üzerinden Kuşadası Belediyesi’ne ulaşılabilecek.