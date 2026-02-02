"La Mancha'lı Don Kişot" İzmirlilerle buluşuyor

Romanya’nın çağdaş sanat alanındaki önemli isimlerinden Florian Doru, “La Mancha’lı Don Kişot” başlıklı sergisiyle İzmirli sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergi, 4 Şubat Salı günü saat 18.30’da, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer’in üstlendiği sergi, Miguel de Cervantes’in ölümsüz karakteri Don Kişot’tan ilham alan eserleriyle dikkat çekiyor. Florian Doru’nun özgün anlatım diliyle şekillenen çalışmalar, idealizm, hayal gücü ve gerçeklik arasındaki gerilimi resim sanatı üzerinden yeniden yorumluyor.

Uluslararası sanat çevrelerinde yakından takip edilen Doru’nun sergisi, klasik edebiyat ile çağdaş sanat arasında kurduğu bağla öne çıkarken, izleyicilere hem görsel hem de düşünsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Serginin açılışına sanat dünyasından çok sayıda isim ile İzmirli sanatseverlerin katılması bekleniyor.