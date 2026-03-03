Lâl Denizli’den mart ayına iki büyük müjde

Çeşme Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı meclis salonunda Lâl Denizli başkanlığında yapıldı. Başkan Denizli, bu ay iki önemli projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Lâl Denizli, ilçede sosyal belediyecilik anlayışının en güçlü adımlarından biri olarak gördükleri kiralık sosyal konut projesi “Hanem Çeşme”nin temelinin bu ay sonunda atılacağını duyurdu. İki yıllık görev süresi dolmadan projeyi hayata geçirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Denizli, “31 Mart manifestomuzun en sağlam ve en dikkat çekici projelerinden biri olan kiralık sosyal konut projemizi Çeşme’ye kazandırmak için geri sayıma başladık. Bu projeyi söz verdiğimiz süre dolmadan başlatmak istiyoruz” dedi.

REİSDERE’YE 300 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI SALON

Başkan Denizli’nin ikinci müjdesi ise uzun süredir beklenen Reisdere Kapalı Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon projesi oldu. Mart ayı içerisinde açılışının yapılacağını belirten Denizli, yaklaşık 300 kişi kapasiteli salonun Çeşme’ye kazandırılacağını açıkladı. Her mahallede kültür, sanat ve sosyal yaşamı güçlendirecek alanlar oluşturma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Denizli, yeni salonun mahalle ölçeğinde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

DAYANIŞMA VURGUSU

Mart ayının aynı zamanda Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan Başkan Denizli, ilçenin her mahallesinde iftar programları düzenlediklerini, iftar çadırlarının kurulduğunu belirtti. Bu organizasyonlarda emeği geçen belediye personeline ve meclis üyelerine teşekkür eden Denizli, dayanışma ruhunun Çeşme’de güçlü şekilde yaşatıldığını vurguladı.