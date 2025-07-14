Lige bir aydan az kala Göztepe

Süper Lig'in 2025-26 sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlıyor. Süper Lig'de İzmir’i temsil eden Göztepe'nin ilk hafta maçı ise 10 Ağustos akşamı Rizespor deplasmanında.

Peki Göz Göz ligdeki ilk maçına 24 gün kala ne kadar hazır? Sarı kırmızılılar, teknik direktör Stoliov ve ekibi ile devam ediyor. Giden ve gelen oyuncuları bir önceki yazımda not etmiştim. Kaleci Arda da önceki gün kiralık olarak Bandırmaspor'a gönderildi. Gelen oyunculara Brezilya'dan beklenen bir orta saha oyuncusu eklendi.

Rhaldney Norberto Simião Gomes, kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Rhaldney, oyun tarzıyla, mücadeleci kimliğiyle sahada herşeyini veren bir oyuncu.

KALEYE VE SOL KANADA TRANSFER BEKLENİYOR

Defans, orta saha ve forvete yapılan transferlerden sonra Göz Göz'ün kaçınılmaz olarak sol kanada ve endişeli görünen kaleye takviye yapması şart. Urla'daki ilk ve Slovenya’daki ikinci etap kampta olamasa da sol kanat ve kale transferinin Urla'daki üçüncü etap kampta bitirilmesi takım için önemli. Çünkü bu, ligde beraber oynayacak oyuncuların ligden önce beraber çalışması, takımın tava gelmesi demek.

HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ GÖZ GÖZ

Göztepe’nin iki haftalık Slovenya kampı 20 Temmuz’da sona erecek. Sarı kırmızılılar bu arada kampta 10 Temmuz’da CSKA 1948 ve 13 Temmuz’da da HNK Rijeka ile iki hazırlık maçı oynadı. 16 Temmuz Çarşamba günü de son hazırlık maçında FC Kryvbas ile mücadele edecek olan Göz Göz hazırlık maçı programını tamamlamış olacak.

CSKA karşısına "Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Furkan Malak, David Tijanic, Ibrahim Sabra, Emersonn" 11'i ile çıkan Göztepe 2-1 kaybederken tek golü penaltıdan Furkan kaydetti. Godoi, Bokele, Rhaldney, Juan ve Romulo yedek başladı.

Göz Göz'ün 28'de Emersonn'un güzel şutunun kaleciden döndüğünde Tijaniç'in tamamlayıcı şutunda gelen golüyle 1-0 kazandığı ikinci hazırlık maçındaki ilk 11'i ise şöyleydi:

"Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Allan Godoi, Arda Okan Kurtulan, Uğur Kaan Yıldız, Rhaldney, Furkan Malak, David Tijanic, Emersonn, Ibrahim Sabra"

Bu maçtaki yedek kulübesinde ise şu oyuncular yer aldı:

"Ekrem Kılıçarslan, Arda Ercan, Heliton, Ege Yıldırım, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı, Anthony Dennis, Juan, Tibet Durakçay"

SEZON BAŞINDAKİ ŞANSSIZLIKLAR VE ROMULO’NUN DURUMU

Bu maçta Romulo’nun kulübede de olmaması transferinde sona gelindiğinin işareti gibiydi. Miroshi de kadroda olmasına karşın hazırlık maçlarında forma giymeyen bir oyuncu. Bu arada daha hazırlık aşamasında takımda iki ameliyatlı futbolcu var! Ogün, omuzunda bir sorun yaşadı, hazır olması en az iki ayı bulur. Bu mevkide kiraliktan dönen Uğur ve yeni transfer Arda var neyse ki. Diğer ameliyatlı ise Romulo’nun gidişiyle banko santrfor olarak alınan Janderson iki hazırlık maçını kaçırdı. Belki son hazırlık maçında forma giyecek, antrenmanlaraçıkmayabaşladı. Romulo’nun gitmesi durumunda forvet hattı Janderson ve Juan'dan oluşacak gözüküyor. Uzun sakatlıktan dönen Juan'ın zamana ihtiyacı var. Emersonn ve İbrahim de bu hatta formayı zorlayacak ve süre alacak oyuncular.

OLİMPİK BRANŞLARDA DA YAZ FAALİYETİ SÜRÜYOR

Göztepe, 100. Kuruluş Yıldönümünde olimpik branşlarda da çalışmalarına ivme vererek devam ediyor. Bu bağlamda Çeşme'deki Site Spor Tesisleri ile işbirliği yapan kulüp, bu yaz voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarında yaz spor okulları ile faaliyetini sürdürdü. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta olimpiyat madalyalı milli cimnastikci Ferhat Arıcan ile Site Spor Tesisleri’ndeki sporcuları ziyaret ederek gösterilerini de izledi. Sepil, gazetecilerin soruları üzerine Inciraltı tesisleri için de yaz sonunda ilk kazmanın vurulması beklentisini ifade etti.