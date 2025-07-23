Lozan Antlaşması’nın önemi İzmir'de konuşulacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak anılan Lozan Antlaşması, 102. yılı kapsamında İzmir’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri, yarın saat 14.00’de Kültürpark Lozan Kapısı’nda Atatürk ve İsmet İnönü Anıtı’na çelenk sunumu ve basın açıklaması yapacak. Saat 16.00’da da Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde ADD Karşıyaka Şubesi Başkanı Ufuk Yıldırım moderatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Uyar ve Emekli Büyükelçi Onur Öymen’ın katılımıyla “Lozan’ın 102. yılı Bağımsızlığın Belgesi, Cumhuriyet’in Temeli” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Söyleşinin ardından yazarlar okurları için kitaplarını imzalayacak.

Menderes Belediyesi ve ADD Özdere Şubesi ise Özdere Hizmet Binası’nda yarın sabah saat 09.30’da eğitimci, yazar eski milletvekillerinden Mustafa Gazalcı ve eğitimci yazar Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın katılımıyla “Lozan Namusumuzdur” başlık bir söyleşi düzenleyecek.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) de Lozan Antlaşması’nın 102. Yıldönümünde “Lozan Antlaşması Neden Önemli?” başlıklı panel düzenleyecek. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.30’da THTM Yürütme Kurulu Üyesi Emel Diril’in moderatörlüğünde yapılacak panele THTM sözcüsü Prof Dr. Oğuz Oyan ve THTM yürütme kurulu üyesi Engin Solakoğlu katılacak.