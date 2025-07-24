Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yılı Konak’ta kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi ve bağımsızlığımızın sembolü olan Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yılı, Konak Belediyesi’nin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte düzenlediği törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Antlaşması’nın mimarı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUTLU: TÜRK MİLLETİNİN VAROLUŞ MÜCADELESİNİN ZAFER ANITI

Lozan Barış Antlaşması’nın günümüze ışık tutan dev bir miras olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Lozan Barış Antlaşması, Türk milletinin varoluş mücadelesinin zafer anıtı, kurtuluştan kuruluşa giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Bugün bu topraklardaki bağımsız, özgür yaşamımız bu siyasi zaferin sonucu. Lozan, sadece geçmişin diplomatik kazanımı değil, bugün hala bize yol gösteren bir pusula. Biliyorsunuz ben Lozan mübadili bir ailenin çocuğuyum. Benim 1935 doğumlu olan babamın adı İsmet Yaşar. Mübadele ile gelenler İsmet İnönü’yü saygıyla, minnetle anmışlar ve onun adını çocuklarında da yaşatarak bu müteşekkirliği ölümsüzleştirmek istemişler” dedi.

“YOL HARİTASI OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Lozan’a her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Mutlu, şunları söyledi: “Cumhuriyet’imizin kurucu değerlerini bize unutturmaya çalışanlar, laikliği aşındıranlar, hukuku siyasetin sopası yapanlar bilsin ki bizler Lozan’ın ruhunu kalbimizde taşıyoruz. Lozan’a sahip çıkmak, tam bağımsız, laik Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Lozan’a sahip çıkmak, eşitliğe, laikliğe, yargı bağımsızlığına, temel hak ve özgürlüklere, barışa sahip çıkmaktır. Lozan Antlaşması’nın 102. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, müzakereler sırasında büyük bir diplomasi dehası olduğunu gösteren İsmet İnönü ve Lozan heyetinde yer alan tüm üyeleri saygı ve minnetle anıyorum. Onlara hep birlikte bir kere daha bir söz veriyoruz. Biz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız. Laikliğe, demokrasiye, bağımsızlığımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Lozan’ı sadece geçmişten bir miras olarak değil, yol haritası olarak görmeye devam edeceğiz.”

GÜREL: LOZAN BİR TAPUDUR

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel de, “Lozan bir tapudur. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasına rağmen Kurtuluş mücadelesinde başarı kazanarak tapusunu alan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Emperyalist ülkeler aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen, Lozan yenilgisini unutmadılar. Tam bağımsız Türkiye için Lozan çok önemliydi. Bir eksimiz var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Lozan bayram olmalı’ demiş. Onu da bir gün yaparız” ifadelerini kullandı.

TAMTÜRK: LOZAN SAYESİNDE 102 YILDIR ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YAŞIYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ise “Özellikle bugün tarihin en kritik dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımız içinde ulusal egemenliğimizin tescillendiği, çağdaş, laik, tam bağımsız üniter bir ulus devlet olarak uluslararası arenada bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz o tarihi günün 102. yıldönümü. Tarih ulusların belleğidir. Doğru dersleri almak zorundayız. Lozan’ın kıymetini anlamak için bence Sevr’i iyi okumak gerekiyor. Çünkü bu idam fermanında en ağır bedeli ödeyen bizlerdik. Diplomatik başarı örneği ortaya koyan İsmet Paşa ve arkadaşları sayesinde yırtıp attık. Bu sömürgeci zihniyet Büyük Ortadoğu Projesi ve ‘sözde demokrasi’ kisvesi altında hala coğrafyamızda egemen olmaya çalışıyor. Biz Lozan sayesinde bu topraklarda 102 yıldır, özgür, bağımsız bireyler olarak bir arada yaşıyoruz ve aynı kararlılıkla yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.