Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yılı Kuşadası’nda konuşuldu

Kuşadası’nda Güvercinada Rotary Kulübü ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bir etkinlik düzenlendi. İsmail Cem Sezer’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, konuşmacı olarak Doç. Dr. ve yazar Hazal Papuççular yer aldı. Etkinlikte, Lozan Antlaşması’nın tarihsel ve diplomatik açıları tüm yönleriyle ele alındı. Etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar, Mehmet Gürbilek, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı ve çok sayıda davetli katıldı. Rotary Kulübü Başkanı ünvanıyla etkinlikte yer alan Emre Fazlılar, Lozan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan bir anlaşma olduğunu vurguladı.

SINIRLAR, ADALAR VE ÖZERKLİKLER ÜZERİNDE DURULDU

Konuşmalarda, İsmet İnönü’nün Lozan’daki diplomatik hamleleri, Türkiye’nin savaş sonrası dünyaya verdiği güçlü mesaj, antlaşmanın içeriği ve etkileri detaylı biçimde ele alındı. Sınırlar, adalar, özerklikler ve kapitülasyonlar gibi başlıklar üzerinde duruldu. Özellikle Misak-ı Milli sınırları çerçevesinde Türkiye’nin Lozan’da takındığı tavır aktarılırken, antlaşmada yer almayan ancak Misak-ı Milli içinde kabul edilen Musul ve Hatay konuları da gündeme geldi. Doç. Dr. Hazal Pabuççular, Lozan Barış Antlaşması’nın, düşünülenin aksine Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin sağlam atılmasında önemli bir rol oynadığını belirtirken, moderatör İsmail Cem Sezer ise konu hakkında akıllara takılan soruların cevap bulmasını sağladı.

LOZAN RUHUNU AKTARMA AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Tartışmaların ortak paydası ise şu ifadede özetlendi:

Antlaşmanın yalnızca bir barış anlaşması değil, aynı zamanda Ankara merkezli yeni bir ulusal iradenin ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmasının simgesi olduğu belirtildi. Güvercinada Rotary Kulübü ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, hem tarihsel farkındalık yaratma hem de genç kuşaklara Lozan ruhunu aktarma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.