Mahalle bostanlarında kış dikimleri başladı

İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Kadifekale, Buca Mustafa Kemal, Bornova Meriç ve Buca Fırat mahallelerinde yer alan mahalle bostanlarında kış dönemi dikimlerine başladı. İyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanan proje, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı desteğiyle yürütülüyor. Kura yoluyla belirlenen parsellerinde mevsimine uygun tohum ve fideleri diken kadınlar, kendi ürettikleri ürünleri hasat zamanı geldiğinde sofralarına ulaştırıyor. Yıl boyunca çeşitli etkinliklere katılarak sosyalleşen kadınlar, mahalle bostanlarını bir dayanışma alanı olarak görüyor. İzmir’in farklı ilçelerinde yaygınlaşan mahalle bostanları; kadın emeğini, bilgiyi ve birlikte üretme kültürünü görünür kılarken, iklime duyarlı, sürdürülebilir kent yaşamının temellerini mahalle ölçeğinde inşa ediyor.

YENİ AÇILAN BOSTANDA İLK DİKİM HEYECANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fırat Yaşayan Parkı içinde yeni açtığı Fırat Mahalle Bostanı’nda ilk kez dikim yapan kadınlar da büyük heyecan yaşadı. Kadınlara ilk gününde aileleri de eşlik etti. Üretim hakkında teorik eğitim alan kadınlar, daha sonra kış dikimlerine başladı. Fırat Mahalle Bostanı’nda sera alanı da buluyor. Alan, “tohumdan sofraya” uzanan bir üretim döngüsünü destekleyerek kentte ekolojik farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bostanda ilerleyen dönemlerde kadınlar ve çocuklar için eğitimler, spor faaliyetleri, üretim atölyeleri ve topluluk etkinlikleri düzenlenecek. Bu sayede bilgi paylaşımı, kolektif üretim ve dayanışma kültürü pekiştirilecek.

254 KADIN ÜRETİYOR

Mahalle bostanları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Deniz Evcimen, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz Mahalle Bostanları Projesi’nde amacımız, kadınların sağlıklı gıdaya erişimini artırmaları, kentte varlığını daha fazla göstermeleri ve aynı zamanda dayanışma ve paylaşma kültürünü artırdıkları alanlar yaratmak. Kent genelinde 254 kadınla aktif üretim gerçekleştiriyoruz. Mahalle bostanları, kadınların ve çocukların kent içinde nefes alabildikleri, doğayla temas kurabildiği alanlar olarak sunuluyor. Toprakla tanışmak ve üretmek isteyenleri mahalle bostanlarımıza davet ediyoruz” dedi.

“TOPRAKLA BULUŞMAK ÇOK GÜZEL”

Fırat Mahalle Bostanı’nda çocukları Mustafa, Melis ve Ali ile birlikte dikim yapan Deniz Karakaya, “Çok mutluyum. Toprakla buluşmak çok güzel bir duygu. Çocuklar da görsün, toprakla uğraşmayı ve bir şeyler ekmeyi bilsin istiyorum. Ürünlerin nasıl yetiştiğini görmelerini istiyorum. Dışarıdan aldığımız ürünler organik mi bilemiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için çok mutluyuz. Mahalle bostanları, çok güzel bir proje” diye konuştu.

“MUTLUYUZ”

Fırat Mahalle Bostanı’nda torunu Arya ile dikim yapan Döndü Akkuş, “Kura çekiminde heyecan yaşadık. Yerlerimiz belli oldu. Bugün ilk dikim günümüz. Mutluyuz, torunumla birlikte dikime başladık. Arkadaş ortamımız da çok güzel olacak. Bu kalabalıkta bu heyecanı hissetmek benim için çok güzel bir duygu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler” sözlerine yer verdi.

“GURUR VERİCİ”

Kadifekale Mahalle Bostanı’nda dikim yapan Sade Gül, “Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Toprakla uğraşmak çok güzel. Topraktan çok güzel verim alıyoruz. Ata tohumları kullanıyoruz. Bu gurur verici bir şey” ifadelerini kullandı.

“ALLAH BEREKETİNİ VERSİN”

Kadifekale Mahalle Bostanı’nda dikim yapan Ayşe Denen ise “Kışlık dikimlerimiz başladı. Lahana, marul, bezelye, barbunya diktik. Allah bereketini versin. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burası bizim için çok iyi oldu. Arkadaş edindik, stres attık. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

YAZ VE KIŞ DİKİMLERİ YAPILIYOR

Mahalle Bostanları Projesi kapsamında kurayla belirlenen parsellerinde üretim yapan her kadın, yaz ve kış dikimlerini gerçekleştiriyor. Hasat zamanı ise ürünlerini sofrayla buluşturuyor. Kadınlar, bir yıllık süre içinde çeşitli etkinliklere ve gezilere katılma imkânı da buluyor.

MAHALLE BOSTANLARI TÜBİTAK PROGRAMINDA

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mahalle Bostanları Projesini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı’na dahil etti. Sosyo-ekonomik, mekânsal ve çevresel sürdürülebilirliğini analiz etmek için yürütülecek çalışma kapsamında, Kadifekale Mahalle Bostanı örnekleminde sosyal yaşam döngüsü analizi (SYDA) ve çevresel yaşam döngüsü analizi (ÇYDA) yöntemleri entegre edilerek uygulama yapılacak. Böylelikle projenin çok katmanlı faydalarının sayısallaştırılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel alanda geliştireceği kent tarımı politikalarına bilimsel zemin, kadın üreticilere ise güçlenme rotası sunacak.