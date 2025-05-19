Mandalinci: Yaz sonuna kadar yetecek su var

Yaz aylarında nüfusu 900 bine ulaşan Bodrum’da, en büyük sorunlardan biri olan su kesintilerine karşı önlemler artırıldı. Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı’nın doluluk oranı yüzde 75’e ulaşırken, geçtiğimiz yıl kritik seviyeye düşen Mumcular Barajı’ndaki oran ise yüzde 27 seviyesine indi. Ancak Mandalinci, bu artışın sisteme su katkısı sağlayacak düzeyde olmadığını vurguladı. Su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 8 yeni sondaj kuyusunun devreye alındığını belirten Başkan Mandalinci, "Bu yıl geçtiğimiz 10 yıla nazaran çok ciddi yağış aldı. Gerek taşkın niteliğinde gerekse 'sindire sindire' dediğimiz sistemle bölgemizin aldığı yağmurlarla beraber toprağımız suya doydu. Aynı yansımayı barajlarımızda gördüğümüzü söyleyemem. Geçtiğimiz yıl yüzde 10 seviyesine düşen su oranı Mumcular Barajı'nda şu anda yüzde 27 seviyelerine gelmiş durumda. Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor. Sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 75'ler civarında. Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor” diye konuştu.

“SU SIKINTISINI RAFA KALDIRACAĞIZ”

MUSKİ’nin Bodrum’a 1 milyar liralık kaynak ayırdığını söyleyen Başkan Mandalinci, "Bodrum engebeli ve dağlık araziler de içeriyor. Üst kottaki mahallelerimize bazen su çıkması zor oluyor. Gereğinden fazla basınçla yüklendiğimizde kimi zamanda patlaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun içinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras tarafından Muğla Su Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) 1 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu çalışmayı hattaki arızalı boruların değişimi için başlattı. Başlatılan çalışmalar ile birlikte Bodrum genelindeki su sıkıntısını rafa kaldıracağız. Bir sonraki yaz artık Bodrum'da kayıp kaçak oranlarının yüzde 15 seviyelerine düştüğünü göreceğiz. Geçtiğimiz yıldan beri vatandaşlarımıza gerek su deposu gerekse hidrofor olarak desteklerimizi sağlıyorduk. Gerekse vatandaşlarımızın su deposuna ücretsiz su takviyesi imkanı sağlıyorduk. İnşallah bu sıkıntımız olmaz ama olduğu noktada da talep eden vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek en etkin, en iyi hizmeti verebilmek adına tankerle su takviyesi yapacağız, su deposu olmayan vatandaşlarımıza su deposu ve hidroforu ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.