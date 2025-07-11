Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları öğrencisi Eryılmaz, LGS’de 500 tam puan aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları (MABEM), 2025 LGS'de büyük başarı elde etti. Turgutlu MABEM öğrencisi Ali Eymen Eryılmaz 500 tam puan alarak, MABEM'in gururu oldu.

İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim görmek istediğini ifade eden Eryılmaz, şunları söyledi:

"7. sınıfta düzenli çalışmaya başladım, MABEM bu disiplini kazanmamda çok etkili oldu. Yaz döneminde gördüğüm eğitim sayesinde 8. sınıfa hazır bir şekilde başladım. Konuları önceden işlemek büyük avantaj sağladı. MABEM’de İngilizce eğitimi de çok iyiydi. Öğretmenlerimiz birebir ilgileniyordu, yaz kursu süreci verimli geçti. Kışın da çalışmalarıma düzenli olarak devam ettim. Okulumdaki öğretmenlerin de desteğini aldıktan sonra hedeflerim doğrultusunda çok iyi ilerlemeye başladım. Bu sene sınav da çok zordu. Bu başarı asla ve asla tek bir kişiye ait değil. Ailem çok yardımcı oldu. Okuldaki öğretmenlerim hepsi bize çok destek oldu. MABEM’de gördüğüm eğitim için de herkese teşekkür ederim."

Ömer Efe Şimşek de sınav süreci boyunca MABEM’in rehberlik hizmetinden de faydalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sene LGS’ye girdim. Dershane olarak MABEM’i seçtim. MABEM’de eğitim alan öğrencilerin farklı senelerde 500 tam puan çıkardığını duymuştum hem de öğretmen kadrosunun iyi olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Kolay, orta, zor diye giden testleri vardı. Gerek ünite değerlendirme olsun gerek diğer konular olsun gayet destekleyiciydi. En iyisini MABEM’le başaracağıma inanıyordum. Öğretmenlerim çok cana yakındı ve ihtiyacım olduğunda bana hep yardımcı oldular. Ortamı da gayet güzeldi, geniş, ferah sınıfları gayet iyiydi, bu beni etkileyen bir diğer kısmı. Eğer hedefi yüksek olanlar varsa tavsiye ederim. Bilgisayar mühendisi ya da yazılımcı olmak istiyorum. Tam puan alıp Başkanımız Ferdi Zeyrek’le fotoğraf çektirmek istiyordum ama maalesef sınav döneminde vefat etti. Sınav zordu ve birkaç yanlışım da oldu. Bu hayalim gerçekleşmedi, çok üzüldüm, ancak istediğim liseye girebilecek iyi bir puan aldığım için mutluyum. MABEM’de aldığım eğitim boyunca bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Üniversitede yazılım bölümü okumak için fen lisesine gitmek istediğini belirten Çınar Sürmeli de “MABEM’de ders ortamını çok sevdim. Benim için yıl boyunca aldığım eğitim güzeldi. Hocalarıma, Belediye Başkanımıza bize bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. MABEM’de aldığımız eğitim sayesinde buraya geldim. Ben kitapları çok iyi buldum, soru tarzlarını çok sevmiştim, iyi bir şekilde hazırlanmış, video çözümleri de çok güzeldi. Hocalarımız dersleri açıklamaları da benim için çok güzeldi. Bu sayede istediğim puanı alabildim” dedi.

“YALNIZCA DERS DEĞİL, DESTEK DE SUNAN BİR KURUM”

MABEM’in sadece akademik değil, aynı zamanda psikolojik destek de sağladığını vurgulayan Nihan Gümüştepe de şunları söyledi:

"Benim için dolu dolu bir seneydi. Hem ders çalıştım hem de arkadaşlık, dostluk açısından gayet iyi bir seneydi. MABEM’in bana birçok faydası oldu. Bunun en büyüğü de öğretmenleri. Canım sıkkın olduğunda, motivasyon kaybı yaşadığımda burada birçok öğretmen psikolojik olarak da yardımcı oldu. Birebirde de aynı şekilde, yeri geldi ders çalıştık, yeri geldiğinde bu konudan korkuyorum dediğimde, benimle konuşarak beni rahatlattılar. Seri denemeler çok iyiydi, yanlışlarımı ve eksikliklerimi görebiliyordum. Öğretmenler ile de eksik olduğum noktalar konusunda çalışarak LGS’de aynı hatayı yapmadım ve iyi bir puan aldım."

Dilşa Demir de “Bence zorlu bir süreçti, beni psikolojik olarak yordu. Öğretmenlerim sayesinde bu süreci atlatabildim. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bizimle çok ilgilendiler. Derslerde de gayet yardımcı oldular. MABEM bana hayallerime ulaşmamda yardımcı oldu. Bülent Koşmaz’ı istiyordum, inşallah da oraya gideceğim” diye konuştu.

Öğrencilerden Derin İmge Kaya ise “MABEM’i dershane olarak seçtik ailemle beraber, çok memnun kaldık. Öğretmenlerim çok destek oldu. Sınırsız birebir ders hakkı, gerçek sınavla uyumlu deneme sınavları ve öğretmenlerin ilgisi sayesinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. MABEM, doğru tercihimiz oldu. Ayrıca yapılan denemeler de çok iyiydi, LGS’ye de benzediği için çok iyi oldu. Aldığımız puanlarda LGS’ye yakın puanlar aldık” dedi.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Başarının yalnızca öğrenciye değil aynı zamanda eğitim ortamının kalitesine de bağlı olduğunu vurgulayan veliler de MABEM’e teşekkür etti. Öğrenci velisi Semra Kaya, “Kızım Elif, bu yıl 8. sınıfı bitirdi ve LGS’ye MABEM desteğiyle hazırlandı. Özel kurumlarla kıyasladığımızda, öğretmen kalitesi ve öğrenci takibi açısından MABEM çok başarılıydı. Sürekli veli bilgilendirme toplantıları düzenlendi, çocuğumun gelişimini birebir takip ettik. Belediyemize ve MABEM öğretmenlerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bir diğer veli Cahit Sole de “Başta özel dershanelere yöneldik ancak MABEM’i gördükten sonra kararımızı değiştirdik. Donanımı, derslikleri, materyalleri ve rehberlik hizmetiyle çok etkileyiciydi. Ne vaat edildiyse hepsi yerine getirildi. Öğrencilerle birebir ilgilenilmesi çok kıymetliydi” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu MABEM’ler, nitelikli öğretmen kadrosu, rehberlik desteği ve zengin eğitim imkanlarıyla öğrencilerin akademik ve psikolojik gelişimini destekleyerek, hayal ettikleri liselere girmelerine yardımcı oluyor.