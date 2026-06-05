Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin toprakla buluşturulan tohumları yeşermeye başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin maliyet yükünü azaltmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçen yıl hayata geçirilen "Destek Bizden Hasat Sizden" projesi ile üreticilere buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. 2025 yılı içerisinde yürütülen proje kapsamında Manisa genelinde toplam bin 906 üreticiye 524 bin 925 kilogram buğday, arpa ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Üreticiler tarafından mevsiminde toprakla buluşturulan tohumlar, baharın gelmesiyle birlikte filizlenerek tarlalarda büyümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticileri ziyaret ederek ekilen alanlarda incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde üreticilerin projede verilen desteklerin izleme ve değerlendirmesi yapıldı. Tohum alan vatandaşların ekimleri yapıp yapmadığı yanı sıra dağıtılan tohumların çıkış ve verimlilikleri de takip edildi.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Yayakırıldık Mahalle Muhtarı Mehmet Kahraman, verilen desteklerin üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Besim Başkanımızdan buğday ve arpa destekleri aldık. Köylülerimiz de tohumları tarlalarına ekti. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle dere kenarındaki bazı alanlarda olumsuzluk yaşandı ancak genel olarak ürünlerden memnunuz. Çiftçilerimize verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üretici yapan Hakkı Işık ise dağıtılan tohumların veriminden memnun olduklarını belirterek, "Tohumlarımızı alıp tarlamıza ektik. Hayvan gübresi ve suni gübre kullandık. Şu an tarlamız oldukça güzel görünüyor. Verilen tohumların cinsi çok kaliteli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Projeden yararlanan üreticilerden Mehmet Erçetin de desteklerin devam etmesini istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Sağ olsun Besim Başkanımız böyle bir destekte bulundu. Tohumlarımızı alıp ektik ve genel olarak memnunuz. Soğuk hava ekinleri biraz etkiledi ancak yine de güzel sonuç aldık. Bu tür desteklerin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.