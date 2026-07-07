Manisa Büyükşehir’den afetlerle mücadeleye 350 milyon TL’lik takviye

Manisa Büyükşehir Belediyesi, özellikle afet ve yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla öz kaynaklarıyla yaklaşık 350 milyon TL değerinde 37 yeni aracı hizmet filosuna kazandırdı. İtfaiye araçları, arazözler, iş makineleri ve lowbed kamyonlardan oluşan yeni araçlar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım törenine Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili müdürler katıldı.

“KREDİ KULLANMADAN, ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YATIRIM YAPTIK”

Tanıtım töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, özellikle son dönemde artan orman yangınları ve afet riskleri karşısında belediyenin müdahale kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Dutlulu, “Yıllardır iş makineleri ve itfaiye araçlarına yapılmayan yatırımı gerçekleştiriyoruz. Kredi kullanmadan, tamamen öz kaynaklarımızla yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla belediyemize 37 yeni araç kazandırdık. Bugün itibarıyla yeni itfaiye araçları, arazözler, lowbed kamyonlar ve iş makineleri Manisa’mızın hizmetine giriyor. Özellikle afet ve yangınlarda daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu araçların tamamı Manisa halkına hizmet edecek. Manisa’mız için çalışmaya, üretmeye ve kentimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Manisa’ya verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA GÖREV YAPACAK

Yeni araçların merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapacağını belirten Başkan Dutlulu, güçlenen araç filosuyla birlikte altyapı çalışmalarından yol yapımına, afet ve yangınlara müdahaleden acil durum hizmetlerine kadar birçok alanda daha hızlı ve etkin hizmet sunacaklarını ifade etti.

Toplam 37 araçtan oluşan yeni filo; 8 itfaiye aracı, 8 arazöz, 3 lowbed kamyon ve 18 iş makinesinden oluşuyor. Yaklaşık 350 milyon TL’lik yatırımın tamamı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi.