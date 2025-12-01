Manisa Büyükşehir ilaç atıkları için harekete geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Eczacı Odası ile birlikte çevreci bir projeye imza atıyor. Kent genelindeki tüm eczanelerde toplanacak olan miadı dolmuş ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda akredite edilmiş laboratuvarlarda bertaraf edilecek. Eczacıların elinde kalan ilaçlar için de aynı yöntem uygulanacak. Bu sayede, Manisa’nın bereketli toprakları korunarak, insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılacak.

“1 ARALIK’TA TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ”

Atık ilaçların zararlarını çok iyi bildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sorunun çözümüne yönelik önemli bir projeyi başlattıklarını söyledi. Başkan Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Eczacı Odamız ile birlikte gerçekten çok güzel örnek bir projeye imza atıyoruz. 17 ilçemizdeki eczanelerde ve vatandaşlarımızın evlerinde miadı geçen ilaçlar bizler için büyük bir sorundu. İlaçlar da aynı atık piller ve diğer tehlikeli atıklar gibi çevreyi, toprağı, suyu kirleten birer maddeydi. Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Eczacı Odası ile ilaçları toplayarak uygun bir şekilde bertaraf ediyoruz. Bu bakımdan 1 Aralık tarihinden itibaren atık ilaçları toplamaya başlayacağız. Manisa’daki tüm hemşehrilerimiz evindeki miadı geçmiş ilaçları lütfen çöpe atmasınlar. Eczanenize götürün, biz bunları uygun bir şekilde, uygun tesislerde imha edelim. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim” dedi.

“BESİM BAŞKANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Manisa Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Duygu Elmas Mutlu, atık ilaçların insan ve çevre sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu ifade ederek, “Atık ilaçlar doğru şekilde toplanıp, doğru şekilde bertaraf edilmediği takdirde hem çevre sağlığına hem halk sağlığına çok ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu anlamda hastalarımızın özellikle evde miadı geçen ilaçları, bozulmuş ilaçları, artık kullanmadıkları ilaçlarını toplamak adına güzel bir projeye başladık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda eczanelerimizde birikmiş olan miadı geçen ilaçlarımız da var. Onları da toplayacağız. Onların da doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayacağız. Besim Başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.