Manisa’da maden ocaklarına denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden ve taş işletmesinin atık suyunu usulsüz bir şekilde dereye boşalttığı ve vatandaşların ağaçlarına ve tarlasına zarar verdiğini tespit etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri, Jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte yaptıkları tespitlerin ardından işletmeyle ilgili yasal işlem başlattı.

“ÇEVRE NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK”

Amaçlarının çevreye kirletenlere göz açtırmamak olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin sürekli olarak saha denetimi yaptıklarını söyledi. Daha temiz ve daha yeşil bir Manisa için ekiplerin sürekli olarak sahada görev yaptığını söyleyen Başkan Dutlulu, “Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir çevrede büyüyüp yetişmeleri, geleceğe sağlıklı adımlar atmaları için çevreyi kirletenlere karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimiz ve kontrollerimiz sıklıkla taviz vermeden devam edecek” dedi.