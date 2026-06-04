Manisa’da Nâzım Hikmet şiirler ve şarkılarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi, Türk edebiyatının dev çınarı Nâzım Hikmet’i anma etkinliğinde tarihi gecelerinden birine tanıklık etti. Şairin yaşamı, mücadelesi ve ölümsüz dizeleri, müzikle harmanlanarak muhteşem bir sahne gösterisiyle izleyiciyle buluştu. Gecede edebiyat ve müzik adeta tek vücut oldu. Gazeteci-yazar Barış İnce’nin etkileyici anlatımıyla derinleşen programa güçlü sesleriyle solistler Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi eşlik etti. Nâzım Hikmet’in hafızalara kazınan şiirleri ve bestelenmiş eserleri, salonu dolduran yüzlerce sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.

YOĞUN KATILIM

Şairin ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geceye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Efe Yakkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUTLULU: İYİ Kİ VARSINIZ

Gösterinin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür hediyelerini takdim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Nâzım Hikmet’in yaşamının her döneminde umudun simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, “Nâzım Hikmet’in hayatını yeniden dinleyince insan şunu görüyor; bu ülkede değişim ve dönüşüm için mücadele eden insanlar her dönemde bedel ödemiş. Ancak yılmadan, umudunu kaybetmeden mücadeleye devam etmek gerekiyor. Türkiye’de bazı şeyleri değiştireceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle başaracağız. İnanın sizden başka hiçbir gücümüz yok. İyi ki varsınız” dedi.

BALABAN: EN GÜZEL NÂZIM HİKMET ANMA GECELERİNDEN BİRİYDİ

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise gecenin atmosferinden duyduğu hayranlığı dile getirerek organizasyonun başarısına dikkat çekti. Balaban, “Yıllardır Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerine katılıyorum. İnanarak söylüyorum, hayatımda izlediğim en güzel Nâzım Hikmet anma gecelerinden biriydi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanatın ve dayanışmanın gücüyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlik, salonu dolduran yüzlerce vatandaşın hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.