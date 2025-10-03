Manisa’da toplu ulaşıma 35 yeni otobüs

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşların konforunu arttırmak, seyahat sürelerini kısaltmak, duraklardaki bekleme süresini azaltmak için araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Yapılan yeni yatırım ile birlikte toplu ulaşım ağına 15 otobüs daha eklendi. Filoya yeni eklenen araçlar için Cumhuriyet Meydanı’nda tanıtım töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Manisa genelinde hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şoförler katıldı.

YENİ OTOBÜSLER ANA GÜZERGAHLARDA HİZMET VERECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan ve toplu ulaşım araç filosuna dahil edilen 15 otobüsün ulaşıma katkı sağlaması hedefleniyor. 9 adet 12 metrelik, 6 adet 18 metrelik körüklü otobüs olmak üzere toplamda 15 otobüsü araç filosuna dahil eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde 35 yeni otobüsü ulaşım filosuna eklemiş oldu. Ana arterlerde taşıma hizmeti verecek olan yeni otobüsler, kooperatiflerin araç sayısının yetersiz olduğu yerlere daha çok sefer yapmasına olanak sağlayacak. Elektrikli otobüsler 2 kere şarj edilmesine rağmen 3 sefer yapma imkanı sağlarken, yeni alınan otobüsler, sefer sayılarının daha fazla olmasına imkan sağlayacak. Yeni otobüslerin okullar bölgesi, MCBÜ kampüs ve ana arterlerde hizmet vermesiyle birlikte kooperatiflere bağlı araçlar da eksik olan bölgelere daha fazla sefer yapabilecek.

“MANİSA’DAKİ BÜTÜN ARAÇLARI YENİLEYELİM”

Manisa’nın ulaşımına yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “15 yeni otobüsümüzü ulaşım filomuza dahil ettik. Özellikle üniversite bölgesi olmak üzere diğer noktalarda da sefer sayıları artacak. Manisa’mız ulaşım konusunda rahatlayacak. Manisa’mıza hayırlı olsun. Kooperatifçi arkadaşlarımızdan da yatırımlar bekliyoruz. Sizler de araçlarınızı yenileyin, güzelleştirin. Bir proje oluşturalım biz de destek olalım. Manisa’daki araçları yenileyelim” dedi.

Konuşma ve tanıtım sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, araçları inceleyerek, özellikleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Dutlulu, araçların Manisa’ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.