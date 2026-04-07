Manisa ELoGE markasının kullanım hakkını elde etti

Yerel yönetimlerde şeffaflığı ve kaliteyi temsil eden uluslararası ELoGe markasının kullanım hakkı için başvuruda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, markanın kullanım hakkını almaya hak kazandı. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve 12 temel yönetim ilkesine dayanan değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, aldığı marka kullanma hakkıyla birlikte Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek oldu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu tebrik ederek ödülü teslim etti. Alkan Arslan, Manisa’nın yönetişim kültürünü kurumsallaştırmasının diğer belediyeler için de önemli bir model teşkil ettiğini ifade etti.

MANİSA AVRUPA’DA TANINAN YÖNETİŞİM MARKASI LOGOSU TAŞIYACAK

2024 yılında yenilenen kriterlere göre; etik değerlerden hukukun üstünlüğüne, verimlilikten yenilikçiliğe kadar birçok alanda tam not alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa çapında tanınan “Yönetişim Markası” logosunu taşıyacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, teslim aldığı ödülün, Manisalı vatandaşlara verdikleri şeffaf ve adil yönetim sözünün nişanesi olduğunu söyledi. Mali verilerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması, ihalelerin canlı yayınlanması ve vatandaş odaklı çözüm süreçleri ile 12 zorlu ilkeyi başarıyla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu ödülle birlikte sürdürülebilir belediyecilik vizyonunu perçinlemiş oldu.