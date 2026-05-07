Manisa Kitap Fuarı başlıyor: Yazarlarımız okurlarıyla bir araya gelecek

Kültür ve sanat etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Manisa, büyük bir edebiyat buluşmasına daha ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen, kentin gelenekselleşen kültür etkinliklerinden biri olan Manisa Kitap Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını açıyor. 8-17 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kent Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, kitapseverlere on gün boyunca sürecek bir edebiyat şöleni sunacak. Resmi açılış töreni, 8 Mayıs Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, edebiyat dünyasının dev isimlerini, usta kalemleri ve binlerce seçkin eseri Manisalılarla buluşturacak.

ONUR KONUĞU ATAOL BEHRAMOĞLU

Fuar kapsamında bu yıl da birbirinden değerli yazarlar, şairler ve akademisyenler Manisalı okurlarıyla bir araya gelecek. Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olduğu fuara; Türk edebiyatının güçlü kalemi Ayşe Kulin’den usta şair Şükrü Erbaş’a kadar pek çok önemli isim fuar süresince söyleşi ve imza günlerinde yer alacak. Ayrıca Yoshinori Moriwaki, Şermin Yaşar, Behçet Yalın Özkara, Coşkun Aral ve Beyhan Budak gibi birçok değerli isim, ilham veren dünyalarını Manisalılarla paylaşacak. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin katılım sağlayacağı fuarda, ziyaretçiler yalnızca binlerce kitaba ulaşmakla kalmayacak; aynı zamanda söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle dolu kapsamlı bir programı takip edebilecek.

CUMHURİYET YAZARLARI FUARDA

Cumhuriyet yazarları da Cumhuriyet Kitap standında okurlarıyla buluşacak. Fuarın il günü 14.00’de onur konuğu Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Kitap stadında okurları için kitaplarını imzalayacak. Ataol Behramoğlu, saat 16.00’da da “Hayatımız güzeldir” başlıklı söyleşiye katılacak. Cumhuriyet Kitap stadında Cumartesi günü ise 14.00’de Mehmet Emin Elmacı, pazar günü saat 13.00’te Ahmet Gürel, saat 14.00’de de Ahmet Gülen okurlarıyla bir araya gelecek. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da ise Bekir Yurdakul imza etkinliği düzenleyecek.