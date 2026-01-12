Manisa’nın geleceği masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve kentin geleceğini güvence altına almak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği Komitesi, ikinci toplantıda kentin yol haritasını güncelledi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YEŞİL BİNALAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu oldu. Belediye bünyesinde hayata geçirilecek çevreci dönüşüm kapsamında belediyeye ait tüm taşınmazlarda enerji verimliliği taraması yapılacak. Sokak aydınlatmaları, enerji tasarrufu sağlayan, modern ve verimli sistemlerle değiştirilecek. Kamu binaları için "Yeşil Bina" sertifikasyon sürecine yönelik ilgili dairelerin personellerine eğitim verilecek. Gelecekte inşa edilecek yeni yapılar için de yeşil bina uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

SU YÖNETİMİNDE MASKİ VE DSİ İŞBİRLİĞİ

Program kapsamında kuraklık riskine karşı Manisa’nın su kaynaklarını korumak adına MASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile stratejik işbirliği güçlendirilecek. Tarımsal sulamada verimlilik ve su arz güvenliği konularında somut adımlar atılacak. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı yaygınlaştırılacak. Yeni projelerde kullanılacak geçirgen yüzey malzemeleri sayesinde yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslemesi sağlanacak.

ULUSLARARASI FONLAR VE KURUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ

Toplantı sonunda, iklim değişikliğiyle mücadelenin sadece yerel değil, geniş bir paydaş ağıyla yürütülmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, projelerin hayata geçirilmesinde ulusal ve uluslararası fon ile hibe programlarından maksimum düzeyde faydalanılması konusunda görüş birliğine varıldı.