Marmaris, Almanya’da alternatif turizm çalıştayında

Avrupa’da yaş alan bireyleri hedefleyen "Best Ager" turizmi, Almanya’nın Bingen kentinde düzenlenen Rhein66 Best Ager Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Etkinliğe Türkiye’den katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaptığı sunumla dikkat çekti. Başkan Ünlü, Marmaris’in dört mevsim turizme uygun yapısı, doğal güzellikleri ve iklim avantajları ile “best ager” turizmi için örnek bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser ev sahipliği yaptığı zirveye Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ve turizm sektöründen 40’a yakın Alman uzman ve firmanın temsilcileri katıldı. Moderatörlüğünü Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner’in yaptığı toplantıda Başkan Ünlü de Marmaris’in bu alandaki vizyonunu anlattı. Başkan Ünlü’ye Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Fahri Tan, Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Dalaman Havalimanı yöneticisi ve Marmaris’ten konaklama tesisi ve acente temsilcileri de eşlik etti.

MARMARİS BEST AGER DOSTU BİR ŞEHİR

Başkan Ünlü, geçtiğimiz Nisan ayında Avusturya’dan gelen 3.000 kişilik best ager kafilesinin iki ay boyunca Marmaris’te konakladığını belirterek, bunun bilinçli bir turizm planlamasının sonucu olduğunu söyledi. Başkan Ünlü, “Marmaris olarak best ager turizminde yer almak için ciddi bir çaba içerisindeyiz. Düz arazi yapısı, yürüyüş ve bisiklet yolları, temiz havası, zengin doğası ve yıl boyunca süren ılıman iklimiyle bu yaş grubuna uygun, güvenli ve sağlıklı bir ortam sunuyoruz” dedi. Sunumunda Marmaris’i “dev bir tatil köyü” olarak nitelendiren Ünlü, ilçenin 12 kilometrelik sahil şeridi, marinaları, otelleri, restoranları ve alışveriş noktalarıyla yılın her döneminde misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Ünlü, “300 gün güneş alan Marmaris, özellikle kış aylarında Avrupa’nın gri ve soğuk havasından kaçmak isteyenler için ideal bir sığınak. Kış aylarında dahi ılıman havası, yıl boyunca açık havada yürüyüş imkanı, doğa aktiviteleri, çam ormanları, deniz manzaraları, temiz havası ve sağlıklı çevresiyle yaşam kalitesini yükselten bir yapıya sahip olan Marmaris’te sağlıklı yaşam, huzur ve hareketli bir sosyal hayat isteyen best ager turistler için aradıkları her şey var” açıklamasını yaptı.

KIŞ DÖNEMİ DE HAREKETLİ GEÇECEK

Kış döneminde de turistlerin vakit geçirebileceği farklı aktiviteler hazırladıklarını söyleyen Başkan Ünlü, Deniz Ürünleri Festivali, OctoberFest ve New Year Fest’in hem eğlence hem de gastronomik açıdan zengin seçenekler sunacağını ifade etti. Başkan Acar Ünlü, “1-5 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Deniz Ürünleri Festivali, bölgemizin deniz ürünlerini ve gastronomisi ön plana çıkarılacak. 36 yıldır devam eden Yat Yarışlarını bu sene festival boyutuna taşıyarak 25-31 Ekim arasında October Fest’i hayata geçireceğiz. Ayrıca 29 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük yeni yıl festivalini düzenleyeceğiz. Marmaris New Year Fest’te yılbaşı etkinlikleriyle dolu bir ay geçireceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerle tatile gelen misafirlerimize hem Marmaris’e özgü güzellikleri tanıtacak hem de dolu dolu bir etkinlik takvimi sunacağız” dedi.

ÖMÜRLÜK DOSTLUKLAR KURUYORUZ

Katılımcıları Marmaris’i bizzat deneyimlemeleri için özel Best Ager tanıtım gezisine davet eden Başkan Ünlü, “Biz Marmaris’te sadece turizm hizmeti sunmuyoruz. Buraya gelen her misafirimizle uzun ömürlü bir bağ kuruyor, dostluklar geliştiriyoruz. Marmaris, yaş almış bireylerin sadece tatil yapacakları değil, aynı zamanda kendilerini evlerinde hissedecekleri bir şehir. Herkesi bekliyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.