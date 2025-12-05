İmralı görüşmelerinin perde arkası: Terör elebaşısı Suriye için şart koşmuş

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Fetih Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyeti, 24 Kasım’da sessiz sedasız İmralı’da KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüştü.

Söz konusu görüşmeye ilişkin sadece DEM Parti kanadından açıklamalar gelirken, dün komisyonun 19. toplantısında heyetin terör elebaşısıyla görüşmesi ele alındı. Ancak komisyonda sadece görüşmeye ilişkin MİT tarafından tutulan 5 sayfalık bir özet açıklandı.

CHP İLE AKP ARASINDA TUTANAK TARTIŞMASI

Komisyon toplantısında CHP ile DEM Parti üyeleri, toplam 16 sayfa olduğu belirtilen tutanakların tamamının yayımlanmasını istedi. Bunun üzerine komisyonda da CHP ile AKP arasında tartışma yaşandı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu komisyon heyetinin İmralı’daki görüşme tutanaklarının özetinin değil, tümümün okunması gerektiğine ilişkin ifadeleri üzerine heyette yer alan AKP’li Yayman; “Keşke gelseydiniz”, AKP’li Mehmet Şahin de “Keşke gitseydiniz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Tanrıkulu ile Şahin arasında tartışma yaşandı.

SDG'NİN PEŞMERGE ROLÜNDE OLMASINI İSTEMİŞ

Komisyon toplantısının sonunda MİT tarafından hazırlanan özet okundu. Özette; “PKK’nın Irak’tan çektiği güçlerini Suriye’ye gönderdiği yönünde gözlemler olduğu, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığının kendisine söylenmesi üzerine Abdullah Öcalan, PKK’nın sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini ifade etmiştir. Suriye konusunda sorulan sorulara; SDG’nin 10 Mart'ta anlaşma yaptığı, anlaşmanın 8 madde olduğu, bunları esas aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgedeki İsrail’in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi benimsediğini söylemiş, yerel savunma gücünün olup olmayacağı sorusuna cevap olarak, ‘Savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler, yani polis gibi’ cevabını vermiştir” ifadeleri yer aldı.

"VERDİĞİM TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIM"

Özette Öcalan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şehit aileleri hakkında kullandığı; “Bu noktada Feti Yıldız, Abdullah Öcalan’ın mahkûm olduğu davada şehit ailelerinin avukatı olarak kendisinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Abdullah Öcalan, ‘Ben Devlet Bey’in el sıkması ile başlayan süreç içinde verdiğim tüm sözlerin arkasındayım’ demiştir. Hüseyin Yayman’ın, buraya şehit ailelerinin hassasiyeti ile gelindiğini belirtmesi üzerine ise Abdullah Öcalan, her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiş, ‘Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmalıyız’ diye cevaplamış ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü belirtmiştir” ifadeler dikkat çekti. Ayrıca heyetin, Öcalan’a Suriye için yeni bir açıklama yapmasının önemli olduğunu söylendiği de aktarıldı.

SURİYE İÇİN 'ŞARA'NIN DİKTATÖRLEŞMEMESİ' ŞARTI

DEM Parti, özet tutanağının içeriği tam yansıtmaması konusunda eleştiriler de bulundu. Görüşme heyetinde de bulunan DEM Partili Gülistan Koçyiğit; bugün ise T24’e görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit’in açıklamaları terör elebaşısının Suriye konusunda şartının olduğunu ortaya koydu. Koçyiğit, terör elebaşınsının Suriye’yle ilgili görüşlerini; “Suriye’de Hafız Esad döneminden bu yana Esad ailesinin hanedanlığına dair bir değerlendirme yaptı. ‘Bir aile hanedanı oldular. Ve görüyoruz işte Suriye bölgenin en yaralı, en acılı coğrafyası. Bugün de Şara’nın (Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara) dönüştüğü söyleniyor. Eğer gerçekten dönüştüyse o zaman demokratikleşmenin olması gerekiyor. Ama eğer demokratikleşme olmazsa Şara da bir diktatöre dönüşecektir. Öyle bir durumda neler olabileceğini biliyoruz’ dedi. Öcalan orada, Suriye’deki bütün halkların kendi kimlikleriyle katılabilecekleri demokratik bir sistemi kastetti” ifadeleriyle aktardı.

TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK İÇİN 'DEMOKRATİK SİSTEM' HEDEFLİYORMUŞ!

Söz konusu görüşmenin terör elebaşısının “siyasi bir aktör olarak teyit” olduğunu savunan Koçyiğit; terör elebaşının “Kürtlerin yaşadığı bütün coğrafyalar kapsamında Türkiye, Suriye ve Irak için tasarladığı demokratik bir sistem hedefinin” olduğunu aktardı. Ayrıca Koçyiğit, terör elebaşısının Kuzeydoğu Suriye yönetimindekilerle (SDG elebaşılarını kastediyor) iletişim olanaklarının arttırılması gerektiğini de talep ettiğini belirtti. Koçyiğit; terör örgütünün medya yapılanmalarından MA’ya yaptığı 28 Kasım’daki açıklamasında ise terör elebaşısının “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktarmıştı.