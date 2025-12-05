Şeriatla yönetilen ülkede misilleme cezası uygulandı: 13 yaşındaki çocuğun infazını binlerce kişi izledi...

Afganistan’da 2021’de yönetimi ele geçiren Taliban, şeriatla yönetilen ülkede 11’inci halka açık infazı gerçekleştirdi. Khost kentindeki stadyumda binlerce kişinin izlediği infazda, 13 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Mangal adlı kişi, şeriat hukukunda “Qisas” olarak bilinen misilleme cezası kapsamında kurban yakınlarından biri tarafından vurularak öldürüldü.

Afganistan haber kanalı AMU TV’nin aktardığına göre infazı gerçekleştiren kişi, öldürülenlerin akrabası olan 13 yaşındaki bir çocuktu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

TALİBAN LİDERİ ONAYLADI

Afganistan Yüksek Mahkemesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, davanın mahkeme, temyiz ve Yüksek Mahkeme süreçlerinden geçtiği, ardından Taliban lideri Hibatullah Ahundzada’nın infaz kararını onayladığı belirtildi. Açıklamada, kurbanın ailesine affetme ve misilleme seçeneklerinin sunulduğu, ancak ailenin Qisas cezasında ısrar ettiği ifade edildi.

İKİ KİŞİ DAHA İDAM EDİLECEK

Mahkeme, Mangal’ın iki oğlunun da suçlara yardım ettikleri gerekçesiyle idam edileceğini açıkladı. Ancak infazların, öldürülen ailenin diğer akrabalarının bölgeye dönerek süreci izleyebilmesi için ertelendiği duyuruldu.

80 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Khost’taki stadyuma yaklaşık 80 bin kişinin akın ettiği bildirildi. Bu rakam, Taliban yönetimi döneminde kayıtlara geçen en büyük kamuya açık infaz olarak değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, infazın ardından yaptığı açıklamada, “ulusal güvenliğin güçlendirilmesi, halkın meşru haklarına erişimi ve İslam şeriatının ülke genelinde doğru şekilde uygulanması için dualar edildiğini” savundu.