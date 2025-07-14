Marmaris Belediyesi, kadına şiddet görüntülerinin ardından işletmeyi mühürledi

Marmaris Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir işletmede 2 Haziran’da meydana geldiği öğrenilen ve kadına yönelik şiddet görüntülerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımları sonrasında belediye birimleri harekete geçti. Marmaris Belediyesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizin yaptığı çok yönlü incelemeler ve denetlemeler sonrasında işletmeye Kabahatler Kanunu kapsamında çeşitli cezalar uygulanmış, para cezalarının yanı sıra tüm olumsuzluklar değerlendirilerek işletme mühürlenmiştir.

Marmaris Belediyesi olarak hem kamu düzenini hem de ilçemizin turizm değerini korumaya kararlıyız. Kentimizin turizm imajını zedeleyen olaylara ve ilçemize zarar verecek her türlü davranışa karşı tavizsiz bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurunu bozan hiçbir duruma ve kişiye müsamaha göstermeyeceğiz.

Belediye olarak denetimlerimizi sıkılaştırarak diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde süreci titizlikle takip edeceğimizi belirtir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."