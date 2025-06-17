Marmaris’in yeni festivalinin tanıtımı yapıldı

Marmaris Belediyesi öncülüğünde 29 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Yeni Yıl Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. Festivalin ilk tanıtım toplantısı da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğinde yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım toplantısında saat 20.00’da aynı anda #MarmarisNewYearFest etiketiyle sosyal medya çalışması da yapıldı.

TANITIMA KATILIM YOĞUN OLDU

Netsel Marina’da bulunan Queen Stage isimli mekanda yapılan tanıtım etkinliğine organizasyonda yer alan kurum, meslek ve sivil toplum örgütleri, işletmelerin temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Etkinlikte, İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muğla Büyükşehir 4. Bölge Daire Başkanı Didem Ünal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ümit Kayabaş, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Hülya Gök, GETOB Başkan Yardımcısı Süleyman Yıldız, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akgül, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov ve Yönetim Kurulu Üyeler, Oyuncu Hakan Salınmış, Meclis Üyeleri ve gazeteciler yer aldı. Etkinlik büyük bir coşku içinde geçti.

4 MEVSİM YAŞAYAN MARMARİS

İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve organizasyona destek veren kurum temsilcilerinin görüşlerini aktardığı konuşmaların ardından kürsüye gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise “Marmaris’in sadece yazın değil, dört mevsim yaşayan bir kent olduğunu göstermek istiyoruz. Yeni Yıl Festivali, bu vizyonun önemli adımlarından biri. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi Aralık ayında Marmaris’in büyülü atmosferini yaşamaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı. Başkan Ünlü yıl boyuna yayılacak farklı festivaller ve etkinliklerle Marmaris’i 12 ay canlı ve hareketli bir kent yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

MARMARİŞ IŞIL IŞIL OLACAK

Festivalle ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda, Marmaris’in kış dönemine özel kültürel ve sosyal etkinliklerle canlandırılması, turizmin yıl geneline yayılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedefleri vurgulandı. 29 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak festival boyunca Marmaris, ışıl ışıl süslemelerle donatılacak, şehir genelinde coşku ve neşe dört bir yana yayılacak. Aralık ayında Marmaris’i ziyaret edenleri sıcacık bir atmosfer, unutulmaz anılar ve eşsiz bir yeni yıl ruhu bekliyor olacak. Festival kapsamında konserler, uluslararası sanatçıların yer alacağı etkinlikler. sokak gösterileri, atölyeler, yeni yıl pazarı ve çocuk etkinlikleri gibi birçok renkli aktivite Marmarislilerle ve ziyaretçilerle buluşacak.