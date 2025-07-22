Marmaris’te Latin rüzgarı esti

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris, bu kez diplomasi ve kültür adına önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen “Latin Amerika Ülkeleri–Marmaris Buluşması”, Türkiye'de görev yapan Latin Amerika büyükelçileri ile birlikte konsolosları, kültür ataşeleri ve heyetlerini bir araya getirdi. Guatemala Büyükelçisi Eduardo Hernandez Recinos, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’ın onur konuğu olduğu etkinlik boyunca, misafir heyetlere Marmaris’in tarihi mirası, doğası, kültürel yapısı ve turizm potansiyeli tanıtıldı.

TÜRK–LATİN GECESİ DÜZENLENDİ

Üç gün süren etkinliğin ilk günü, Marmaris’in simgelerinden biri olan tarihi Marmaris Kalesi’nde düzenlenen etkinlikle başladı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel karşılama, samimi diyaloglara ve iş birliği mesajlarına sahne oldu. Ertesi gün konuklara Marmaris’in doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı bir gezi düzenlendi. Latin misafirler, Marmaris’in doğal güzelliklerini, deniz turizmini ve kültürel dokusunu yerinde inceleme fırsatı bulurken; gerçekleştirilen temaslarda turizm, kültür ve çevre alanlarında iş birliği olanakları da değerlendirildi.

Ziyaretin son akşamında ise düzenlenen özel “Latin–Türk Gecesi”, diplomatik ilişkilerin ötesinde sıcak bir kültürel paylaşım ortamı sundu. Türk ve Latin Amerika müziklerinin yankılandığı gece, dans gösterileri ve sohbetlerle renkli anlara sahne oldu.

MARMARİS’İN DİPLOMATİK AÇILIMI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinliğin Marmaris’in geleceği ve tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi. Uluslararası ilişkilerde kültürel diplomasinin önemine dikkat çeken Ünlü, “Marmaris, sadece bir turizm kenti değil; aynı zamanda dünya ile bağ kurmak isteyen, açık, dinamik ve kültürel anlamda zengin bir şehir. Bu buluşmayla Latin Amerika ülkeleriyle dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ilerleyen süreçte ortak projelere zemin hazırlamak istiyoruz” diye konuştu. Latin Amerika ülkelerinin temsilcileri de Marmaris’te gördükleri misafirperverlikten ve bölgenin doğal/kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı ilişkilerin sadece diplomatik düzeyde değil, kültürel ve ekonomik alanda da gelişmesini istediklerini vurguladı.