Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris’ın Hisarönü mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yerleşim yerine oldukça yakın bölgede saat 14 45 sıralarında çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Rüzgar etkisi nedeniyle yayılma tehlikesi bulunan alevlere 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Marmaris Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ile emniyet güçleriyle ve gönüllü yurttaşlar da katıldı.