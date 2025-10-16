Marmaris’te sonbahar Oktoberfest ile renklenecek

Marmaris Belediyesi, Marmaris Events, Marmaris Yat Limanı işletmecileri, Marmaris Ticaret Odası ve Netsel Marina iş birliğiyle düzenlenecek Marmaris Oktoberfest 2025, 24 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerine unutulmaz bir festival deneyimi sunacak. 36. Uluslararası Marmaris Yat Yarışları ile entegre şekilde hayata geçecek olan festival, misafirler için renkli, eğlenceli ve lezzet dolu bir ortam oluştururken sonbahar sezonuna hareket katarak yerel esnafa da destek sağlayacak.

YAT LİMANI’NDA FESTİVAL COŞKUSU

Marmaris’in sosyal yaşamını canlandırmayı ve Yat Limanı bölgesine daha fazla yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefleyen festivalde marinadaki işletmeler de etkinliğin parçası olacak. Festival boyunca işletmeler özel menüler, tematik süslemeler ve eğlenceli etkinliklerle festival ruhuna ortak olacak. Marmaris Yat Limanı ve Netsel Marina, Oktoberfest ruhuna uygun şekilde süslenecek. Festival süresince Yat Limanı boyunca sokak lezzetleri de öne çıkacak. Patlamış mısır, hot dog, balık kokoreç ve ıslak hamburger gibi ürünlerin satılacağı mini stantlar festival atmosferini zenginleştirecek.

MARMARİS 4 MEVSİM CANLI OLMALI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sezonu uzatma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “Marmaris sadece yaz aylarında değil, dört mevsim boyunca canlı bir kent olmalı. Oktoberfest gibi etkinliklerle hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de kentimizin sosyal yaşamını zenginleştiriyoruz. Bu festivali Marmaris’in sonbahar geleneklerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Başkan Ünlü sözlerini, “24 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Marmaris Yat Limanı ve Netsel Marina’da buluşalım” şeklinde tamamladı.