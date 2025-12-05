Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı!

Son Dakika... Ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı!

5.12.2025 12:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı!

Son dakika gelişmesi... Ünlü televizyon spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

İstanbul’da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Show TV Haber Spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Meltem Acet ifadeye çağrıldı.

HANDE SARIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş, endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

Image

BEYAZ TV SPİKERİNİN GEÇEN HAFTA TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beyaz TV'de spikerlik yapan Merve Ahu Sarı'nın geçen hafta tutuklandığı ortaya çıktı. Ayrıca uyuşturucu dosyası kapsamında birçok üst düzey kanal yöneticisinin de mercek altında olduğu bildirildi.

 

İlgili Konular: #gözaltı #spiker #Hande Sarıoğlu #ela rümeysa cebeci