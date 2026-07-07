Marmaris'te yazın ritmi DJ Fest ile yükselecek

Marmaris, bir kez daha müzik ve dans dolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Marmaris Halk Plajı'nda bu yıl ikinci kez düzenlenecek Marmaris DJ Fest, gün batımının büyüleyici atmosferinde ritmi yükseltecek, sahili iki gün boyunca eğlencenin merkezi haline getirecek.

11 – 12 Temmuz tarihlerinde Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Marmaris Ticaret Odası ve ilçedeki eğlence sektörünün önemli işletmelerinin desteğiyle gerçekleştirilecek festivalde, 20.00 ile 23.00 saatleri arasında birbirinden başarılı DJ’ler sahne alacak. Tolgah, Zaffer, Hagi Orhan, Jimmy Key, Gökhan ve Müfit Cessar performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzik ve dans tutkunlarını aynı sahilde buluşturacak Marmaris DJ Fest, hem ilçe sakinlerine keyifli yaz akşamları sunacak hem de tatil için Marmaris’İ tercih eden misafirlere eğlence dolu bir festival deneyimi yaşatacak. Gün batımından geceye uzanan ritim dolu etkinlik, Marmaris'in yaz atmosferine renk katacak.

Tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris sadece denizi ve doğasıyla değil, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle de yaşayan bir kent. DJ Fest ile hem hemşehrilerimize hem de ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize gün batımında müzik ve dans dolu iki keyifli akşam yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel atmosferi birlikte paylaşmaya davet ediyorum” dedi.