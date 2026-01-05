Memurlarda maaş zammı isyanı: Taş kaynıyor sabır taşıyor!

TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıklamasının ardından Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) üyesi memurlar zam oranlarına tepki gösterdi. İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan memurlar “Taş mı yiyelim” diyerek tencerede taş kaynattı.

MEMUR VE EMEKLİ SEFALETE SÜRÜKLENECEK

Basın açıklamasını okuyan BASK Genel Sekreteri ve Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89, Bağımsız araştırma grubu ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre ise, Aralık ayı enflasyonu yüzde 2.11. TUİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 30.89, Bağımsız Araştırma şirketine göre yıllık enflasyon yüzde 56.14 aradaki fark yüzde 100’e yakın. Peki vatandaş inandırıcılığını yitirmiş olan TÜİK’in yüzde 30.89 olan enflasyonunu mu? Ya da bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı ankete göre olan yüzde 56.14 lük enflasyona mı, ya da cebine, mutfağına yansıyan enflasyona mı inanacak? TÜİK’in hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini maalesef öncelikle aylığından başka geliri olmayan memur, emekli, işçi ve dar gelirli vatandaşlarımız ödemektedir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılacak olan yüzde 18.61’lik maaş zammı memur ve emekliyi sefalete sürükleyecektir” dedi.

“MEMURLARIMIZIN GÖZÜNDEKİ IŞILTIYI SÖNDÜRDÜNÜZ”

“Verilen zamlarla memur yoksul, asgari ücretli aç, emekli ise yiyecek ekmeğe muhtaçtır” diye devam eden Doğruyol, “Verilen zamlarla işçinin memurun emeklinin alım gücü her geçen gün düşmektedir. Eğer memur maaşlarını altına göre verseydiniz bir yılda tamı tamına yüzde 100 zam yapmanız gerekecekti. Eğer memur maaşlarını ENAG’ın enflasyonuna göre zam yapsaydınız bu gün yüzde 56.14 zam yapmanız gerekecekti. Yaptığınız uygulamalarla soyut olan devletin somut varlıkları olan memurlarımızın yaşam sevincini öldürdünüz. Halkı fakirleştirdiniz. Memurlarımızın gözündeki ışıltıyı söndürdünüz. Vatandaş gözünde memurun itibarını yok ettiniz. Milyarlarca liralık vergi borçları silinen iş adamları varken, memurun vergi dilimini sabitlemediniz ve memura verdiğiniz zamları artan vergi dilimleriyle kaşıkla verip, kepçeyle geri aldınız. Halkı soğuk suya atılıp, yavaş yavaş ısıtılarak kaynar suda haşlanan kurbağaya çevirdiniz. Yüzde 11 maaş zammını ses çıkarmayan yetkili olup etkili, olmayan sendika başkanlarına sesleniyorum. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirecektir. Her iki yılda bir oynadığınız tiyatroya bir son verin. Yetkili olduğunuz sürede yaptığınız hiçbir toplu sözleşme enflasyonun üzerinde çıkmamıştır. Memurun güvencesi kaldırılmalı diyen eski genel başkanlarınızın dediği belki olmadı. Ancak, memuru sefalete mahkûm ederek, memurun itibarını yok ettiniz. Parti kontrolünde olan sarı sendikalar, biliniz ki, yokluğunuz varlığınızdan daha iyi olacak. Gölge etmeyin yeter” ifadelerini kullandı.

MEMURLAR TALEPLERİNİ SIRALADI

Yetkililere seslenen Doğruyol, “Memur ve emekliye acilen ek zam şarttır. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar, kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 100 ve üzerinde arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün ücretinin de artacağı bu günden yapılmışken memur ve emekliye yüzde 18.61 zam vermek, ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır.

Memura verilen zammı kısa sürede memurun cebinden geri alınmasına sebep olan, vergi dilimleri yüzde 15 olarak sabitlenmelidir. Memurun maaşı yoksulluk sınırının altında, asgari ücret açlık sınırının altında ve en düşük emekli maaşı ise asgari ücretin altında olamaz. Olmamalıdır. Siyasetin emir eri olan sarı sendikalara diyoruz ki; Mevcut hükümete kanun çıkartabilecek kadar gücünüz vardıysa, bu gücünüzü bu güne kadar keşke kendi menfaat ve çıkarlarınız için değil de, memurun düşen alım gücü için, düşük emekli maaşları için, seyyanen zamların emekliliğe yansıması için kullansaydınız. Biliniz ki, bağımsız sendikacılığın mimarı olan BASK konfederasyonu olarak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.