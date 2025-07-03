Menemen Konutları’nda zemin etüdü zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 25 bin sosyal konut projesi hedefinin ilk ayağında 3 bin 100 konutun inşa edileceği Egeşehir Menemen Konutları için önemli bir aşama daha geride kaldı. Projenin ilk etabında 400 konutun yapılacağı arazinin zemin etüdü çalışmalarında sona gelindi. İzmir’de yaşayan her vatandaşın güvenli, erişilebilir ve çağdaş alanlarda yaşam hakkı olduğunu savunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez uygulamaya geçirdiği Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde Türkiye’nin deprem gerçeği göz önünde tutularak titiz bir süreç yürütülüyor.

DEPREM ÖNCELİĞİ VE HASSASİYETİ

Arazide yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Egeşehir Yapım İşleri Müdürü Ali Sançmış, “Şu an 400 konuttan oluşan birinci etabın zemin etüdü saha çalışmaları tamamlanmak üzere. İzmir’in deprem şehri olması sebebiyle önceliğimiz ve hassasiyetimiz deprem güvenliğidir. Daha sonrasında sürdürülebilir, yaşanabilir değerli sosyal konut alanları üretmeyi hedefliyoruz. Projemiz toplamda 3 bin 100 konuttan oluşacak. Dört konut ve bir rekreasyon ve yaşam alanı olmak üzere beş etaptan oluşuyor. Rekreasyon ve yaşam alanı bölgenin geneline hitap edecek. Proje klasik konut anlayışının çok ötesinde, yepyeni bir bakış açısıyla tasarlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hak ettiği şekilde güvenli yapılarda sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

PROJE HAKKINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir) tarafından yürütülen proje, Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Proje, asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olarak Türkiye’de model olacak nitelikte.

Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından iki yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 4 etabın da temelinin 2025 yılında atılması ve 2027’de yapıların tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.