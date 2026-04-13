Meslek Fabrikası nöbeti sürüyor: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan nöbet 7’nci günü geride bıraktı. Genç yaşlı tüm İzmirliler, pazar gününün güneşli güzel havasında dahi mücadele alanını yalnız bırakmadı. Gün boyunca Meslek Fabrikası binasının karşısındaki alanda dayanışmayla mücadele sürdürüldü. Nöbetin 7’nci gününde Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ümit Özlale, CHP Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, Halkapınar Metro İstasyonu’ndan Meslek Fabrikası’na sloganlar eşliğinde yürüyerek destek verdi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği nöbette CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından “Meslek Fabrikası gençler için neden önemli” başlıklı Gençlik Forumu düzenlendi.

TUGAY TAPUYU PAYLAŞTI

Başkan Tugay, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla binanın tapusunu da İzmirliler ile paylaştı. Tugay, “Dün bazı arkadaşlar binanın ‘elimizden alınmadan önceki’ tapusunu sormuştu. Binanın belediyemize ait olduğunu ispatlayan tapumuzu bugün kamuoyuyla paylaşıyorum. Yapımında ve yapım tarihinden bugüne kadar bakımında, korunmasında, yenilenmesinde hiçbir şekilde vakıf katkısı olmayan Meslek Fabrikası; belediyemizindir, İzmirlilerindir, uydurulmuş gerekçelerle elimizden alınamaz. Bırakın her şeyiyle bir eğitim tesisi olarak yapmış ve işletmekte olduğumuz bu binayı tekrar hizmete açalım” dedi.

“SALEPÇİOĞLU İŞ HANI’NA NE OLDU?”

Meslek Fabrikası’ndaki nöbetin 7’nci gününde KESK tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bizim karşı çıktığımız şey, bir kamu kurumunun, başka bir kamu kurumunun mülkiyetindeki binaya çökmesi. Hiçbir hakkı hukuku olmadığı halde hayali bir vakfın varlığını ileri sürerek, yüz yıldır bir kuruş harcamamış, katkı sağlamamış oldukları bir yerde hak iddia ederek el koydular, kullanılamaz hale getirdiler. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 3 bin 500 tane mülkü var. Salepçioğlu İş Hanı’na ne oldu? Bir enerjiniz varsa, insanların yararına bir şey yapmak istiyorsanız orasını bir an önce tadilat edip kullanıma sunsanıza. İlla gelir elde edecekseniz orası çarşının içi. Ama onların niyetleri hazıra konmak. Binayı hiçbir hakları olmadığı halde bir vakfın üzerine geçirip canlarının istediği gibi birilerine vermeyi planlıyorlar” şeklinde konuştu.

“BİZ BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANIYORUZ”

Türkiye’nin dört bir yanında yaşananlara dikkat çeken Başkan Tugay, “Türkiye’de uzun süredir herhangi bir protesto olduğunda gösterilen karşılığı hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımızın sözlerinde hep haksızlıklara isyan var. Konu sadece Meslek Fabrikası da değil. Biz barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Bu fabrikanın içindeki eşyaları çıkarmaya kalkarlarsa buna engel olmak adına buradayız” diye konuştu.

“BU KÖTÜ YÖNETİME HER YERDE DUR DEMELİ”

Başkan Tugay, “Bu yasaklarla, baskılarla, inatlaşarak nereye kadar gidecekler. Kötülüğün normalleşmemesi lazım. Bu zulüm kabul edilemez. İtirazımız devam edecek. Buraya gelemeyen insanlar bulunduğu yerden tepkililer. Bu halk bu kötü yönetime her yerde dur demeli. Bunun için seçimi beklemeyelim. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh önce bütün İzmir daha sonra bütün Türkiye’dir. Haksızlıkları kabul etmiyorum. Bu yanlışı kimsenin kabul etmesini doğru bulmuyorum. Kimse boyun eğmek zorunda değil. Kötülük normalleşmesin, kötülük bitsin” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKENİN GENÇLERİ İYİ EĞİTİM ALIYOR MU UMURLARINDA DEĞİL”

CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Meslek Fabrikası direnişine destek için düzenlenen Gençlik Forumu’nda Başkan Tugay, üniversite döneminde bağımsız olarak gerçekleştirdiği direniş hatıralarını anlattı. Gençlik döneminde siyaseti kendilerine kötü tanıttıklarını söyleyen Başkan Tugay, “Siyaset; iyi ve doğru olduğunu bildiğiniz şeyi savunmak, kötü ve yanlış olduğu bildiğiniz şeye karşı çıkmaktır. Haksız olduğuna, kesinlikle yanlış olduğuna eminseniz ve herkes sizin gibi düşünüyorsa; hep beraber, örgütlü olarak hareket etmek ve buna itiraz etmek gerekir. Bunu yapmazsanız mutlaka yeni bir şey olur. Üniversitedeki eğitim şartlarından, yurtlardan mezun olduktan sonra iş bulamamaktan şikayet ediyoruz. Bunlar bir şeylerin sonucu. Yani Meslek Fabrikası'nı polis zoruyla gelip ele geçirenler aynı zamanda şöyle diyorlar: Ben üniversite hocasını liyakat üzerinden değil, kendi yandaşlarım arasından atarım. onlara öyle kadro veririm. Bu ülkenin gençleri iyi eğitim mi almış, almamış mı umurlarında değil” dedi.

“NE ZAMAN BIRAKALIM DEDİNİZ, O GÜN KAYBETTİNİZ”

Başkan Tugay, “Burada problem mi var; buna itiraz edeceksiniz. Küçükmüş, büyükmüş, sen o işin çok büyük parçasıymışsın, değilmişsin; değil. Ne zaman, bırakalım artık bu işi dediniz, o gün kaybettiniz. Eğer bugün diyorsanız ki, bu konu önemli değil; sizin önemli gördüğünüz bir konu gelecek ve sizi bulacak. Millet olarak karar vermemiz lazım; birileri yalan yanlış bir şey yaptığı zaman nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Seçim tarihini mi bekleyeceğiz? Yoksa direnç noktaları oluşturup oralarda birilerinin geri adım atmasını mı sağlayacağız? Siz eğer o gücü kendinizde hissetmiyorsanız bunun değişmeyeceğine emin olun. Siz eğer o gücü kendinizde hissetmiyorsanız bilin ki; bugün Meslek Fabrikası, yarın kapınızın önünde sizi bulacak. Kimi zaman genç diyecek, kimi zaman esnaf, kimi zaman doktor. Kaçamayacaksınız bundan, kaçışınız yok! Bugüne kadar kaçamadı bu ülke” şeklinde konuştu.

“EĞER MESLEK FABRİKASI’YLA BİTECEKSE BIRAKIP GİDELİM”

Direnmenin yürekte, akılda, beyinde olduğunu söyleyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşünen insan bilir ki yanlışa boyun eğdiğiniz zaman o yanlışı yapan cesaretlenecek. Nasılsa bunlar hep kaybediyor, nasılsa bunlar hep geri adım atıyor, nasılsa bunlar bırakıyor; o yüzden biz üzerlerine daha gidelim' diyecekler. 'Onu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım' diyecekler. Buyurun Meslek Fabrikası'nı terk edelim gidelim. Eğer derlerse ki bu iş burada bitecek, gidelim. Bitmeyeceğini biliyorum. Onun için gitmemek lazım, onun için vazgeçmemek lazım, onun için burada daha kalabalık olmak lazım, onun için oradan bir çöpü bile çıkarmalarına izin vermemek lazım. Buna boyun eğmemek, kötülüğe evet dememek lazım” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI GÜÇ: BAKANLIK İŞİNİ DOĞRU YAPSAYDI MESLEK FABRİKASI OLMAZDI

Meslek Fabrikası direnişine dair gençleri bilgilendiren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gençlerin direnişi sahiplenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çağatay Güç, “Türkiye’nin eğitim sistemindeki çöküş Meslek Fabrikası’na ihtiyaç doğurdu. Milli Eğitim Bakanlığı işini doğru yapsaydı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi yapma ihtiyacı duymazdı. Yerel yönetimlerimiz merkezi yönetimin eksikliklerini üstleniyor. Merkezi hükmet halkla bağını koparmış durumda. Tamamen kendi iktidarlarını sürdürmek için uğraşıyorlar” şeklinde konuştu.

ÖZLALE: MESLEK FABRİKASI’NA EL KOYMAYA VİCDAN EL VERMEZ

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonundayız ve bütün bu bütçeleri görüyoruz. Meslek Fabrikası'nın elimizden haksız bir şekilde alınması bir açıdan gelebildikleri noktayı gösteriyor ama bir açıdan da bütçeye baktığınız zaman çok şaşırtmıyor. Çünkü mesleki eğitime verilen, önerilen bütçe her sene düşüyor. Öyle bir çağa giriyoruz ki yepyeni beceriler, yepyeni mesleklere ihtiyaç oluyor. Meslek Fabrikası da bunu çok iyi yapıyor. Yüzlerce insana her hafta yeni beceriler veriyor, sunuyor ve bunu Türkiye'nin tarihi fabrikalarından bir tanesinde yapıyor. Olağanüstü bir şey. Diyelim ki bir an için haksızız ve bu bina gerçekten de bizim elimizden hukuki bir şekilde alınmak isteniyor. Bu durumda bile Meslek Fabrikası'nın eğitimine ara verilmez. Yaptıkları işin ne kadar salt kötülük olduğunu buradan anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: BU BİNA O KADAR KÜÇÜK MÜ Kİ CEPLERİNE SIĞSIN

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise gün boyu Başkan Tugay ile direnişe katılan yurttaşlarla sohbet etti. Sohbette İzmirlilere seslenen Tuncay Özkan, “Bu, hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğa karşı başkanın burada başlattığı eylem, insanların ortak bir bağırışı, feryadıdır. Buradaki duruma izin verirseniz bütün İzmir’e de aynısını yapabilir. Ama karşısında halk olduğunu gördüğünde, bunu tekrarlamaya cesaret edemeyecek” dedi. Gençlik Forumu’nda ise Özkan, “Direnler kazanır, tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu direniş çok önemli. Başkanın söylediği gibi, hukuku gasp ederek çökme eylemi gerçekleştirmek isteyenlere karşı adaletten bahsetmek, en önemlisi de insanın onurunu ve vicdanını koruyabilmek için zalime, zulme karşı çıkmak bir insan hakkı ve ödevidir. Mevlana'ya sormuşlar zulüm nedir diye; demiş ki ‘layık olan şeyi alıp bulunduğu yerden, layık olmadığı yere koymaktır’ demiş. İzmir'in gönlünden, hizmetinden bu binayı almak zulümdür. Nereye koyacaklarmış? Aylık 5 milyon lira kira veren bir iş adamının cebine koyacaklarmış. Yuh olsun. Hep beraber yuh olsun diyelim. Buna izin vermeyeceğiz. Ne yapacaklarmış; arkadaşların beğendiği bir iş adamına burayı peşkeş çekeceklermiş. İzmir o kadar küçük mü ki ceplerine sığsın? Bu bina o kadar küçük mü ki ceplerine sığsın” diye konuştu.

KILIÇ: MESLEK FABRİKASI GENÇLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM YOLUDUR

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, “Hukuksuz bir düzeni normale indirgeme çabasıdır bu. Bunun işçin mücadeleden bir adım geri atarsak orada özgürlüklerden de bahsedemeyiz. Bütün sorunlarla daimi yaşamayı kabul etmiş oluruz. Biz korkusuzca insan gibi yaşamak istiyorsak, korkusuzca konuşabilmeliyiz. Bu mücadele alanlarını her hak gaspında örgütleyebilmeliyiz. Örgütlü mücadeleyle dayanışmayı güçlendirmeliyiz. Meslek Fabrikası gençlerin sorunlarının çözümüne sahip olan bir çözüm yoldur. Kimseyi geride bırakmayan bir politikanın ürünüdür” ifadelerini kullandı.

ÇELİK: GENÇLİK HAKSIZLIK KARŞISINDA HER ZAMAN SESİNİ YÜKSELTİR

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, “ Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan Meslek Fabrikası binasına sabah 5’te şafak operasyonuyla el konmuştur. İzmir halkının malı iktidar eliyle gasp edilmiştir. Biz gençler hukukun herkese eşit uygulandığı adaletin tecelli ettiği bir Türkiye istiyoruz. Burası insanların eğitim aldığım meslek edindiği bir binaydı. Daha da önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasıydı. Bu sadece mülkiyet meselesi değil, İzmir’e hukuka sahip çıkmaktır. Gençlik haksızlık karşısında her zaman sesini yükseltir” dedi.

KESK: BU MÜDAHALENİN MUHATABI İZMİR HALKIDIR

Direniş gününde KESK adına basın açıklamasını ise Dönem Sözcüsü Hamdi Çalık şu ifadelerle yaptı: “KESK İzmir şubeler platformu olarak, İzmir halkına ait olan meslek fabrikasına haksız, hukuksuz bir şekilde, keyfi bir şekilde el konulmasına karşı, İzmir halkının yanında yerimizi almak için toplanmış bulunuyoruz. Bizler başkasına ait olanı değil, İzmir halkına ait olanı korumak, kurtarmak için nöbetteyiz. Meslek fabrikasına el konulmasının hukuka aykırılığı bugüne kadar defalarca açıklandı. Bu el koyma işlemi aynı zamanda vicdani ve ahlaki açıdan da sınır tanımaz, kural tanımaz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Hukuk gözetmeden, vicdan gözetmeden, ahlaki değer gözetmeden yapılan bu işlem sonucunda sadece bir binaya el konulmamış, genç kadın ve erkeklerin işlerine, sofrasındaki bir dilim ekmeğe el konulmuştur. Dolayısıyla yaşanan durum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış siyasi müdahalenin daha ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu müdahalenin muhatabı İzmir halkıdır! Bütün baskılara karşı hak, hukuk, adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”