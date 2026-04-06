Meslek Fabrikası önünde kriz masası kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası ve eski gasılhanenim Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak Meslek Fabrikasının tahliyesine ilişkin kararı için verilen 15 günlük erteleme sona erdi. Meslek Fabrikası'na gelen ekipler, tahliye işlemini başlattı. Bunun üzerine CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sendika, STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve partililer alanda eylem gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yaşanan kargaşanın ardından polis gruba müdahale etti. İlerleyen saatlerde Meslek Fabrikası binasında asılı olan pankartların indirilmesiyle yeniden arbede yaşandı. İndirilen pankart, caddede bulunan uçanyola asılmak istendi. Kısa süreliğine de olsa CHP İzmir İl Yöneticişerinden Umut Barış Ballıkaya, pankartı astı. Ancak Ballıkaya'ya polis müdahalesi uygulandı. Ballıkaya'nın yüzüne doğrudan biber gazı sıkıldı ve pankart yine indirildi. Sonrasında CHP İzmir İl Yönetimi, Güç'ün başkanlığında kriz masası oluşturdu. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Güç, "Burada, az önce hiçbir sorun yokken biz toplantıya başlayacakken pankartımızı indirdiler. Bu yapılan hukuksuzluk. Bu bina eninde sonunda Büyükşehir Belediyesine dönecek" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM KARARI ALACAĞIZ"

Güç, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarını da hatırlattığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an yapılan hukuksuz bir işlem. Yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Şu an yapılan; pankartı indiriyorlar, neden? Kavga gürültü çıksın diye. 3-5 AKP'li siyasetçi yüzünden asıl sorunları konuşmayalım diye bunu yapıyorlar. Gençler umutsuz, gençler işsiz. Gençlerin eğitim alacağı fabrika kimde kalacak onu tartışıyoruz. Bu kadar basite alınmış bir siyaset anlayışı var, biz bunu kabul etmiyoruz. Bunlar gündem değil. Gündem farklı. Gündem geçim sıkıntısı, madde bağımlılığı. Otuz yaşındaki adam madde bağımlılığı artı, İzmir’de madde bağımlılığı arttı diyor. Madde bağımlılığı Büyükşehir kaldırım yapmadı diye mi arttı? Sizin yüzünüzden arttı. Toplumun her kesimi mutsuz. Hiçbir katında mekanizma yok. Yarın yolları özelleştirelim, diğer gün ormanları orman vasfından çıkaralım… Hukuka güven yoksa toplumda güven kalmaz. Gençlere bizim sorumluluğumuz var. Biz ülkesine sahip çıkan vatansever Türk evlatlarıyız. Bizi bu şekilde durduramazlar. Bizi polisle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar, bilerek yapıyorlar. Polisler de bizim evladımız. Bizler şimdi istişare toplantısı yapıp sürdürülebilir eylem kararı alacağız."