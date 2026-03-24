Mitoloji severler Ödemiş Birgi’de buluşuyor

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki tarihi Birgi köyü, Uluslararası Mitoloji Film Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan “İnsanlığın Ortak Hikayesi” başlıklı söyleşi, farklı kültürlerin kadim mitolojik anlatılarını bir araya getirecek. Etkinlikte Türk dünyasının önemli enstrümanlarından olan dombra ile bir dinletiyle ona eşlik edecek bir dans gösterisi ve Sibel Önbaş’ın bölgeye özel ikramlıklarıyla sunumu gerçekleşecek.

UZMAN İSİMLER KATILACAK

Birgi Çakırağa Konağı’nda 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek etkinlikte; Türk Mitolojisi, İskandinav Mitolojisi ve Kore Mitolojisi, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. Söyleşinin moderatörlüğünü Festival Direktörü Gülşah Elikbank üstlenirken, konuşmacılar ise Prof. Dr. Pınar Fedakar (Türk Mitolojisi), Doç. Dr. Nejla Orta (İskandinav Mitolojisi), Prof. Dr. Lee Gil-won (Kore Mitolojisi) ve Dr. Nihan Karakuş Harmancı (Kore Mitolojisi)olacak. Tüm halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan bu özel etkinlik, mitolojinin evrensel dilini keşfetmek isteyen herkesi Birgi’nin tarihi atmosferinde buluşturacak. Aynı zamanda etkinlikte, 12 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında yapılacak kısa film yarışması jüri üyeleri açıklanacak.