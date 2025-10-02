Mobilyada ezber bozan tasarımlar ödüllendirildi

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Töreni” Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Profesyonel kategoride; YO TABLE isimli tasarımıyla Alper Gündüz birincilik mutluluğu yaşarken, öğrenci kategorisinde; Beyza Tunç ve Selin Yürekli, MORPHI adını verdikleri tasarımla birinciliği elde ettiler.

GÜRLE: TASARIMCILARLA MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün tabana yayılması ve Türk Mobilyasının tüm dünyada bir marka olması yönünde önemli ve emin adımlar attıklarını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem vermeliyiz. 2024 yılı ortalama kg fiyatımız 3,41 USD. Ege Mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3,45 USD. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor” dedi.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması yanı sıra Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri, fuarlar ve URGE Kümelenme projesi kapsamında yurt dışı pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek yeni pazarları keşfetmeyi hedeflediklerini paylaşan Gürle sözlerini şöyle tamamladı: “Birlik olarak, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlarına büyük bir önem atfediyoruz. 2024 yılı içerisinde mayıs ayında Suudi Arabistan, Ekim ayında Fas ve aralık ayında Hindistan’a; 2025 yılı içerisinde şubat ayında Irak, mayıs ayında Suudi Arabistan, haziran ayında Neocon Show 2025 fuarıyla eş zamanlı olacak şekilde Şikago/ A.B.D.’ye yönelik düzenlediğimiz mobilya ticaret heyeti sayesinde firmalarımızın yeni iş fırsatları yakalamalarını sağladık. Bu seneyi Kasım ayında Bulgaristan- Romanya ve aralık ayında ise Maden ve Demir Birliklerimiz ortaklığında düzenleyeceğimiz Yapı Malzemeleri sektörüne yönelik Suudi Arabistan Ticaret Heyeti düzenleyerek bitirmeyi umuyoruz. Tabii ki önümüzdeki sene ve senelerde de sektörümüzü tüm dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz faaliyetlerimiz devam edecek. Ticaret heyetlerimiz dışında UR-GE projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz birçok eğitimin yanı sıra Eylül ayında 16 proje katılımcısı firmamız ile Furniture China fuar ziyareti düzenleyerek ilk yurtdışı pazarlama faaliyetimizi de gerçekleştirmiş olduk.”

TUGAY: EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASI İZMİR ADINA ONURDUR

Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Törenlerine ikinci kez katıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'de Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın düzenlenmesinin İzmir adına bir onur olduğunu vurguladı. “Mobilya sektörü, İzmir’de ve bölgemizde canlılığını her zaman koruyan dinamik bir yapıya sahiptir.” ifadesini kullanan Tugay, “Türkiye ihracatında zaten iyi bir yerde olan mobilya ihracatına önemli katkı veren bir şehir olarak İzmir her zaman üzerine düşeni yaptı. Burada Daha iyinin yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. Daha ileri çalışmaların gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman katkı vermeye hazırız. Bu seneki yarışmanın teması eko-tasarım. Ekoloji, çevre, iklim konusu sadece mobilya ile ilgili değil bütün sektörlerle bağlantılı olarak öncelik kazanmış durumda. Burada bu yarışma gençliğin enerjisini ve yaratıcılığını gelecek vizyonuyla birleştiren bir yarışma. Bu nedenle çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu yarışmada bu yarışmaya katılarak katkıda bulunan ve sonuçta finale kalıp bugün burada öd ödül alacak olan tüm yarışmacıları ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi. İzmir'in bir ticaret kenti olduğuna temas eden Tugay sözlerini şöyle tamamladı: “Bunu hiç unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada mobilya sektörü en çok ihracat yapan 3’üncü sektör olarak ve sektörel zenginliği de İzmir'de en geniş ikinci kent olarak yerine alıyor ve dolayısıyla tüm potansiyeliyle aslında daha ileriye taşınmayı bekliyor. Ben bu anlamda sektörün başarılı olacağına çok inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Kentimize ve ülkemize katkı sağlayacak her projeye, her projenize fikrinize, yatırım çabanıza katkıda bulunmak üzere kapımızın her zaman açık olacağını tekrar ifade ediyor ve bunun sözünü veriyorum. Çok teşekkür ediyorum.”

GÜLEÇ: TRUMP SEKTÖRÜMÜZÜN ÖNEMİNİ DÜNYAYA GÖSTERİYOR

Dünya mobilya sektöründe Çin devre dışı bırakıldığında üretim ve ihracatın yüzde 50’sini gelişmiş ülkelerin yaptığı bilgisini paylaşan MOSFED Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde mobilya sektörüyle ilgili açıkladığı tarifelerin mobilya sektörünün önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti. Mobilya sektörünün sorunlarını Ankara’ya aktarırken yeterince anlaşılmadıkları imasında bulunan Güleç; “ABD’nin sanayide güçlü olan, dünya ticaretine yön veren bir ülkenin mobilya sektörünü önemsemesinden mobilya sektörü olarak mutlu oluyoruz. Çünkü biz yöneticilerimize mobilya sektörünün önemini anlatırken sanki kendi derdimiz gibi anlatıyoruz. Halbuki mobilya sektörü istisnasız bütün imalat sektörünün müşterisi. Sadece ahşabın değil, metalin, kimyanın, mermerin, derinin, tekstilin istisnasız hepsinin müşterisi. Yapısı gereği hem teknoloji getiriyor hem de istihdam dostu olan bir sektör. O nedenle gelişmiş ülke olsun gelişmekte olan ülke olsun tüm ülkeler mobilya sektöründe birbirine rakip olmaya çalışıyor” dedi.

Türk mobilya sektörünün son çeyrek asırda tasarımda, kalitede, dünya ticaretinde kendisinden övgüyle söz ettirdiğinin altını çizen Güleç şöyle devam etti: “Türkiye olarak biz 45 bin üreticimiz ile dünya mobilya piyasasında önemsenen bir ülkeyiz. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 20 yılda ihracatını dolar bazında 17 kat artırdık. Son 10 yılda da dünya mobilya ticaretinde de 0,5 olan payımızı 2,1’lere çıkardık. Biz mobilya ticaretinde bu kadar etkiniz, Türkiye’nin genel ihracatında mobilyanın payını yüzde 0,7’lerden yüzde 2’lere çıkardık. Dünya’da 16. Yüzyıldan beri ticaret savaşları oluşmuş ama bugünkü ticaret savaşları farklı bir boyutta. Artık hikayesi olmayan ve tüketiciye bir değer katmayan üreticilerin dünya ticaretinden pay alma ihtimali yok denecek kadar az. Biz de mobilya sektörü olarak geleceğimiz için tasarım olmazsa olmaz. Hem katma değeri hem de dünya ticaretinden pay almayı tasarım sayesinde yapabiliyoruz. Onun için Ezber Bozan Tasarım Yarışması düzenlendiği 5 yıllık süreçte Ege Bölgesi’nin mobilya ihracatına pozitif katkı sağlıyor. Onun için bu tasarım yarışmasını düşünüp yapan herkesi ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve minnettarım.” Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geceye gönderdikleri video mesajlarıyla mobilya sektöründe tasarımının önemine vurgu yaptılar.

5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın Jürisi’nde Fulden Dehneli Jüri Başkanlığını üstlenirken, Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Enrique Marti, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu, Özlem Yalım, Öznur Turan Eke, Serdal Korkut Avcı, Pietro Alba jüri üyesi olarak görev yaptılar.

13 SPONSOR DESTEK VERDİ

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda MOSFED ve BAMBİ MOBİLYA Platin Sponsor olarak destek verirken, DECOSİT, ALTUNTAŞ BAHARAT ve YURTERİ PALET Gold Sponsor olarak organizasyonda yerlerini aldılar. ANANAS MOBİLYA, BİOP BİOTECH, BOFİGO, EFOR FUARCILIK, EMODER, MY VISCOO, OFİSMOD, VİZYON BÜRO Bronz sponsorluğu ALTUNTAŞ, YURTERİ ve DECOSİT Gold sponsorluğu, ile BAMBİ ve MOSFED Platin Sponsorluğu üstlendiler.

Öğrenci kategorisi ilk 10 listesi

1.Morphı - Beyza Tunç, Selin Yürekli

2.Milo - Mesude Çoban

3.Arvıa - Esra Nur Sezgin

4.Modloo - Eren Sargın

5.Inclıno - Orkun Vanizor

6.Remnant.25 - Elifsu Bayar

7-10 Arası Brento - Emre Kocaer, Loova- Fatma Nur Nehir, Florame - Cemre Su Özmen Ve Comforoll - Melisa Kandemir

Profesyonel Kategori İlk 10 Listesi

1.Yo Table - Alper Gündüz

2.Flip - Ekim Güney Öztürk

3.Eloya - Işık Gören

4.Origami - Serdar Deniz

5.Foam Tables - Tuğçegül Ülker

6.Duo Play - Ekim Güney Öztürk

7-10 Arası Re Table - Mehmet Atalay Yılmaz, Hapii-Yağmur Ünsal, Pıno - Ali Tayip Yılmaz, Kıva - Ali Tayip Yılmaz