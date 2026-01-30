Mübadelenin 103. yılında çağrı: Barış ve kardeşlik

Lozan Mübadilleri Vakfı, 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 103. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Lozan Mübadilleri Vakfı, Ege bölge temsilcisi Emel Acar okudu. Acar, mübadelenin iki yaka için ortak bir acı olduğunu vurgulayarak, barış ve kardeşlik çağrısında bulundu. Açıklamanın sonunda Mübadiller körfeze karanfil bıraktı.

Emel Acar, bundan 103 yıl önce imzalanan sözleşme ile milyonlarca insanın doğup büyüdüğü topraklardan koparıldığını hatırlatarak, “Savaşın karanlığında, göç yollarında ve Ege’nin soğuk sularında yitirdiğimiz atalarımızı saygıyla, rahmetle ve hiç eksilmeyen bir hüzünle anıyoruz” dedi. Acar, Lozan Mübadilleri Vakfı ve mübadil kuruluşları olarak bu zorunlu ayrılığın mirasçıları olduklarını belirtti.

Mübadiller için Yunanistan ziyaretlerinin sıradan bir seyahat olmadığını ifade eden Acar, “Atalarımızın doğduğu topraklara, bıraktıkları evlere, ibadethanelere ve mezarlara yapılan her ziyaret bizim için hafızaya ve vicdana yapılan kutsal bir yolculuktur” diye konuştu.

Kurulan dostluk köprülerinin iki halk arasında kalıcı barışın teminatı olduğunu söyleyen Acar, kültürel etkinliklerle sınırların ayıramadığı ortak mirasın yaşatıldığını dile getirdi.

VİZE ENGELLERİ KÜLTÜREL BARIŞI ZEDELİYOR

Acar, son yıllarda ağırlaşan vize uygulamalarının kültürel ve insani temasları zorlaştırdığına dikkat çekerek, “Mübadil torunlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kökleriyle bağ kurmasının önüne bürokratik engeller konuluyor. Bu durum halklar arasındaki yakınlaşmaya hizmet etmiyor” dedi.

Yunanistan makamlarına ve Avrupa Birliği temsilcilerine çağrıda bulunan Acar, mübadil kuruluşları için vize süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ’DE YENİ ACILARA ‘HAYIR’

Bildiride güncel gelişmelere de değinen Acar, Doğu Akdeniz’in yeniden paylaşımına yönelik planların bölge halklarına yeni acılar getireceği uyarısında bulundu. Acar, “Bir asır önce savaşın ve göçün bedelini ödemiş kuşakların torunları olarak, çocuklarımızın yeniden kurban edilmesini reddediyoruz” dedi.

“YURTTA SULH, CİHANDA SULH” VURGUSU

Açıklamanın sonunda barış mesajı veren Acar, denizlere bırakılan karanfillerin sadece geçmişin acıları için değil, emperyalist planların olmadığı bir dünya özlemi için de bırakıldığını söyledi. Emel Acar, “Lozan Mübadilleri Vakfı ve imzacı kuruluşlar olarak barışın, kardeşliğin ve insanlığın safında durmaya devam edeceğiz. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın. Yaşasın barış, yaşasın insanlık” ifadelerini kullandı.