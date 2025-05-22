Mübadil Buluşması Ildırı’da yapılacak

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği iş birliği ile Çeşme’nin kültürel zenginliklerini, mutfak mirasını ve mübadil geçmişini yaşatmak amacıyla düzenlenecek Ildırı Mübadil Buluşması 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ildırı Köyü’nde düzenlenecek. İki gün sürecek programda, tarihi panellerden mutfak atölyelerine, sergilere kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

DENİZLİ: TÜM KOMŞULARIMIZI VE MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm misafirleri ve Çeşmelileri Ildırı’da düzenlenecek Mübadil Buluşması’na davet ederek, “Ildırı Mübadil Buluşması ile hem kültürel mirasımızı yaşatacak hem de bu mirası gelecek nesillere aktaracağız. Komşularımızı ve misafirlerimizi bu anlamlı buluşmada bir araya gelmeye davet ediyorum” dedi.



