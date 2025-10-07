MUÇEP, EGEÇEP ve KARDOK’tan Anayasa Mahkemesi’ne katılma talebi

Kamuoyunda "süper talan yasası" olarak da adlandırılan ve zeytin ağaçlarının taşınmasına ve buralarda madencilik faaliyeti yürütülmesine izin veren kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP ve muhalefet partilerinin de aralarında bulunduğu 260 milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davaya Muğla Çevre Platformu'nun (MUÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) davacılar yanında katılma isteminde bulundu.

Yarın AYM Genel Kurulu’nda ilk incelemesi yapılacak dava için çevre grupları yaptığı başvuruda; “7554 Sayılı Kanunun Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu çevre koruma sözleşmelerini, Anayasa ve koruma yasaları ile doğa yasalarını yok saydığı, müşterek doğal varlıklara fütursuzca saldırıların önünü açtığı, yasanın getirdiği düzenlemelerin geri dönüşü olanaksız ekolojik yıkımlara yol açacak nitelikte olduğu, davanın sonucunun başvurucuların kuruluş amaçları doğrultusunda yapacakları hukuksal başvuruları derinden etkileyeceği” belirtilerek, “başvurucuların davacılar yanında müdahil olarak katılmalarına, dava konusu kanunun uygulanmasının yaratacağı geri dönüşü olmayan ekolojik yıkımların önüne geçilmesi için yürürlüğü durdurma istemi konusunda bir an önce karar verilmesi” denildi.