Muğla, Avrupa’nın yeşil şehirleri arasına katılıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen Yeşil Şehirler Programı kapsamında düzenlenen Belediye Başkanları Konferansı ve 2026 Yılı Toplantısı, 22-23 Haziran 2026 tarihleri arasında Londra’daki EBRD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. "Geleceğe Yatırım, Herkes İçin Yeşil ve Dirençli Kentler İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek konferansta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bir konuşma yapacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin EBRD Yeşil Şehirler Programı’na katılımına ilişkin Mutabakat Anlaşması da konferans kapsamında düzenlenecek törenle imzalanacak

SÜREÇ 2024'TE BAŞLADI

Muğla’nın programa katılım süreci, 6 Haziran 2024 tarihinde Başkan Aras’ın ev sahipliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıyla başladı. EBRD yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Muğla’nın Yeşil Şehirler Programı’na katılımı konusunda fikir birliğine varıldı.

YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

İmzalanacak mutabakat anlaşması kapsamında Muğla’nın çevresel ve iklim kaynaklı kentsel sorunlarının sistematik şekilde değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanıyor. EBRD tarafından geliştirilen metodoloji doğrultusunda hazırlanacak Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ile Muğla’nın temel çevresel sorunları ve iklim riskleri tespit edilecek, öncelikli müdahale alanları belirlenecek. Yatırım ihtiyaçları ortaya konulacak ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik yol haritası oluşturulacak.

ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Mutabakat kapsamında katı atık yönetimi, su ve atık su hizmetleri, kentsel ulaşım, kamu binalarında enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji altyapısı ile iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık alanlarında projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

ÖNCELİK "MUĞLA SU PROJESİ"

EBRD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından programın öncelikli ve tetikleyici yatırımı olarak “Muğla Su Projesi” belirlendi. Proje kapsamında Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme bölgelerinde mevcut ve ihtiyaç duyulan su iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi planlanıyor. Ayrıca DMA (İzole Alt Bölge) odalarının kurulması, sistemlerin SCADA altyapısına entegre edilmesi ve Topgözü Su Kaynağı’ndan yeni iletim hattı inşa edilmesi hedefleniyor. Yatırımla birlikte su kayıplarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

62,9 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN DESTEĞİ

EBRD tarafından sağlanan hibe desteğiyle yürütülen fizibilite çalışmasının ardından Muğla Su Projesi’nin uygunluk kriterlerini karşıladığı belirtildi. Bu kapsamda toplam 62,9 milyon euroluk kredi paketinin 10 milyon euroluk bölümünün, Clean Technology Fund (CTF) tarafından yüzde 1 faiz oranıyla finanse edilmesi öngörülüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Mutabakat anlaşması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin EBRD Yeşil Şehirler Programı’na resmen katılımı sağlanırken, sürdürülebilir kentleşme, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel performansın artırılmasına yönelik stratejik planlama ve yatırım geliştirme süreçlerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Muğla, bu iş birliği sayesinde uluslararası ölçekte çevreci ve dirençli kentler ağı içerisinde yer alarak geleceğin şehirleri arasında konumunu güçlendirecek.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na katılımın Muğla’nın sürdürülebilir gelecek vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ÇEVRESEL ÖNCELİKLER ULUSLARARASI STANDARTLARDA ELE ALINACAK"

"Muğla, sahip olduğu doğal zenginlikleri koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğunu taşıyan bir kenttir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehirler Programı’na katılmamız, çevreye duyarlı, iklim değişikliğine karşı dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturma hedeflerimiz açısından son derece değerli bir adımdır. Londra’da imzalayacağımız mutabakat anlaşmasıyla birlikte Muğla’nın çevresel önceliklerini uluslararası standartlarda ele alacak, bilimsel veriler ışığında yatırım ve proje süreçlerimizi şekillendireceğiz. Öncelikli proje olarak belirlenen Muğla Su Projesi ile su kayıplarını azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Muğla’yı yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenle yaşayabileceği, doğasıyla uyumlu, dirençli ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."