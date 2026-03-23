Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden şubat ayında 25 milyon TL'lik sosyal destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde yürütülen projelerle, ağır ekonomik koşullar altında bütçesi sarsılan emekliler, öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldırılması hedefleniyor. Şubat ayı raporuna göre; Muğla Kart, beslenme desteği, eğitim yardımları ve ulaşım sübvansiyonları öne çıkan başlıklar oldu.

RAMAZAN AYINDA 10 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla il genelinde titiz bir çalışma yürüttü. Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına destek olmak amacıyla hazırlanan 10 bin gıda kolisi, ekipler tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

GENİŞ KAPSAMLI SOSYAL DESTEK PAKETİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayında hayata geçirdiği destek kalemleri arasında şunlar yer alıyor:

-Ulaşım desteği: Öğrenciler için 1 TL ulaşım ücreti uygulaması, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım ve "Anne Kart" hizmeti.

-Ekonomik yardımlar: Emekli yardımı, nakdi destekler, eğitim bursları ve "Karakış" desteği.

-Sağlık ve beslenme: Sağlık giderleri yardımı, beslenme paketleri ve gıda kolisi dağıtımları.

“Sosyal destek bütçemizi yüzde 100’ün üzerinde artırdık”

Vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmeyi öncelikli görev edindiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle her zamankinden daha çok vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın eşit eğitim hakkı, emeklilerimizin huzuru ve ailelerimizin bütçesi için sosyal destek bütçemizi yüzde yüzün üzerinde artırdık. İnsanlarımızın hayat şartlarına bir nebze olsun katkı sunabilmek bizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır. Tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanındayız.”