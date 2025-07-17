Muğla Büyükşehir'den yasa uyarısı: 57 köy, 820 bin zeytin ağacı yok olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, TBMM’de görüşülen torba yasa kapsamında değiştirilmesi planlanan Maden Kanunu ile ilgili olarak Milas ve Yatağan’da muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantılarda, Meclis gündemindeki yasa değişikliğinin bölge üzerindeki muhtemel etkileri katılımcılarla paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı teknik rapor doğrultusunda yapılan sunumlarda, yasa değişikliğinin doğa, tarım alanları, zeytinlikler ve su kaynakları üzerindeki olası sonuçları tüm yönleriyle ortaya kondu. Muğla genelinde sürdürülecek olan bilgilendirme çalışmaları kapsamında, önümüzdeki süreçte ilçelerdeki STK’lara, meslek odalarına ve ilgili paydaşlara yönelik sunum ve toplantılar da gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, konunun tüm yönleriyle kamuoyuna aktarılması için bilgilendirme faaliyetlerini kapsamlı bir biçimde sürdürmeyi hedefliyor.

57 KÖY RİSK ALTINDA, 820 BİN ZEYTİN AĞACI YOK OLABİLİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin teknik raporuna göre, Milas ve Yatağan’daki maden sahalarının genişletilmesi halinde 57 köy etkilenecek, 25 köy ise doğrudan maden sahası içerisinde kalacak. Yaklaşık 4 bin 255 hektarlık zeytinlik alan zarar görecek, 820 bine yakın zeytin ağacının yok olacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra 18 bin 762 hektar orman alanı, 10 bin 490 hektar tarım arazisi ve bin 298 hektarlık doğal sit alanı da olumsuz etkilenecek.

SU KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA

Raporda, maden sahalarının genişlemesinin yalnızca tarım alanlarını değil, yer altı su kaynaklarını da ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı. Özellikle Bahçeyaka, Bozarmut ve Turgut-Dipsiz akiferlerinin, maden faaliyetleri nedeniyle zarar görebileceği belirtildi. Drenaj çalışmaları, hafriyat ve patlatma işlemleri sonucunda su dengelerinin bozulacağı; arsenik, mangan gibi ağır metallerin su kaynaklarına karışabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

ACELE KAMULAŞTIRMA VE ZEYTİNLİK DÜZENLEMESİ ENDİŞE YARATIYOR

Torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre, "stratejik veya kritik maden sahaları" için acele kamulaştırma yapılabilecek. Ayrıca, taşınacak zeytinlikler için Hazine arazilerinin 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebileceği ifade ediliyor. Raporda, bu düzenlemelerin köylünün mülkiyet hakkını zedeleyeceği ve tarımsal üretimi sekteye uğratacağı endişesi dile getirildi.

ARAS: MUĞLA’NIN DOĞASINI VE GELECEĞİNİ KORUMAK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, maden yasasında yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak “Muğla’mızın doğasını, tarım alanlarını, zeytinliklerini ve su kaynaklarını korumak bizlerin en temel sorumluluğudur. Bu yasa değişikliği sadece çevreyi değil, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın geçim kaynaklarını, yaşam alanlarını ve üretim hakkını da olumsuz etkilemektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel verilerle desteklenmiş teknik raporumuzu hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Amacımız yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Muğla’yı gelecek nesillere miras bırakmaktır” dedi.