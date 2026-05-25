Muğla Büyükşehir’in okçuları tarih yazdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu okçusu Emircan Haney ve 2025 yılında 160 tam puan atarak yeni dünya rekorunun sahibi olan Hazal Burun Milli takımda yine tarih yazarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya 100.Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’na 41 ülkeden 307 okçu katıldı. Şampiyonada Hazal Burun makaralı yay kadınlar altın madalya maçında Danimarkalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonluğu’nu ülkemize kazandırdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu okçusu Emircan Haney’de şampiyonada makaralı yay erkekler kategorisinde Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı ve Türkiye’ye aynı turnuvada ikinci Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandırdı.

BAŞKAN ARAS: OKÇULARIMIZ BİR KEZ DAHA ÜLKEMİZE VE MUĞLA’MIZA BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada tarih yazan Milli takımın ve Muğla Büyükşehir’in başarılı sporcuları Hazal Burun, Emircan Haney’i ve onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan antrenörleri Dr. Ejder Sözen’i kutladı. Başkan Aras; “Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen bir şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediye’mizin iki milli sporcusu tüm rakiplerini geride bırakarak iki Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Bu ülkemiz ve Muğla’mız için büyük bir başarı, bizler için de büyük bir gurur kaynağı. Türk bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşı’mızı okutan sporcularımız Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’i bir kez daha kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden, zeki, çevik, ahlaklı sporcuların yetişmesini sağlamaya, onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.