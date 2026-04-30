Muğla’da 1224 futbol sahası büyüklüğünde hafriyat bertaraf edildi

Doğal ve tarihi güzellikleri ile dünyanın, Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi çevreyi koruyan yatırım ve hizmetlere devam ediyor. İnşaat ve hafriyat atıklarının çevreye zarar vermemesi için Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 2, Milas’ta 1, Menteşe’de 2, Marmaris’te 1, Datça’da 1, Ortaca’da 1, Fethiye’de 1 olmak üzere 9 hafriyat sahasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki 9 hafriyat sahasında bugüne kadar 8 Milyon 741 bin 363 metreküp hafriyat ve inşaat atığını bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi böylece yaklaşık bin 224 futbol sahası büyüklüğünde inşaat ve hafriyat atığının çevreye zarar vermesinin önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar da 951 bin 856 hafriyat kamyonuna hizmet vererek kaçak hafriyatın da önüne geçti. 3568 kamyona da Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi düzenlendi.

BAŞKAN ARAS: ÇABAMIZ GELECEĞE TERTEMİZ BİR ŞEHİR BIRAKMAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras eşsiz koyları, yemyeşil orman varlığı ile Muğla’nın korunması gereken bir şehir olduğunu söyledi ve inşaat, hafriyat atıklarının çevreyi olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Aras; “Turizmde söz sahibi şehirlerin başında gelen Muğla’mızda doğamızı, ormanlarımızı, kıyılarımızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle inşaat ve hafriyat atıklarının çevreye zarar vermeden bertarafı, hafriyat kamyonlarının kurallara uygun taşıma yapması için çalışmalarımız sürüyor. İl genelinde 9 hafriyat sahası ile vatandaşlarımıza hizmet verirken bu sayıyı il genelinde arttırmak için de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm çabamız, Muğla’mızın yeşilini, mavisini korumak, geleceğe tertemiz bir şehir bırakmak” dedi.