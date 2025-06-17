Muğla’da arıcılara nefes aldıran destek

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla birçok projeye imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılara yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, il genelinde 3 bin adet arıcı maskesi üreticilere ulaştırılıyor.

Projenin ilk uygulama noktaları arasında Menteşe’nin Dağpınar Mahallesi ve Kavaklıdere ilçesi yer aldı. Bu bölgelerde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı arıcılara arı maskeleri teslim edildi. Aynı zamanda, Menteşe ve Kavaklıdere Belediyeleri de projeye destek vererek üreticilere arıcılıkta önemli bir ekipman olan körük dağıtımını gerçekleştirdi. Böylece yerel yönetimler arıcılara hem koruyucu hem üretim kolaylığı sağlayan donanımlarla katkı sunmuş oldu.

KALLEM: HER DESTEKLEME ÇOK ÖNEMLİ

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Arıcılarımız için maske dağıtımı çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediyemiz üyelerimize toplam 3 bin adet maske dağıtarak destek oldu. Büyükşehir Belediyemize çeşitli projeler ile arıcılarımıza destek olduğu için teşekkür ederiz.” dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz, Menteşe Belediyemiz ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte arı maskesi ve körük dağıtımı düzenledik. Bu projemizi 13 ilçemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Muğla, arı üretiminin merkezi konumundadır. Arıcılıkla ilgili yaptığımız her destek çok önemli. Vatandaşlarımızın hem ekipman, hem kooperatif hem de tesis desteklemeleri ile yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ın üreticiye verdiği değer ile arıcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ARAS: ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyoruz. Üreticimizin yanında olmak için projeler üretmeyi sürdürüyoruz. 13 ilçemizde arıcılara yönelik ekipman, eğitim ve tesis desteği ile üreticilerimizin yanındayız. Ülkemizin arı üretiminde öncü şehirlerinden olan Muğla’mızda bitkisel ve hayvansal üretimin arttırılması, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir tarım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.